Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет

Джиро д'Италия предизвика истинско шоу в населените места, през които премина. БНТ научи, че организаторите са останали очаровани от българската публика. Креативността надделя, а състезателите видяха колоритни образи – от ексцентрични фенове до фламинго и дори сватба.

Дори италианците останаха впечатлени от темперамента на българската публика по време на Джиро д'Италия.

Хиляди хора излязоха по улиците, откъдето мина колоездачната обиколка – облечени в розово и с плакати в ръце.

Хвърлянето на бутилки от състезателите към публиката не е знак на неуважение. Феновете по трасето често се опитват да уловят изхвърлена бутилка като сувенир от любим колоездач. Някои бяха подготвени дори с рибарски кепове.

Този трабант край Пазарджик не беше част от придружаващите автомобили, а тракторът също не участваше в състезанието.

Колоритът на българската публика съпровождаше цялото трасе. Едни носеха сомбрера и развяваха български знамена. Други тичаха с лисица в ръце – или може би с вълк. Анимационният вълк Лупо е талисманът на Джиро д'Италия.

По трасето имаше още „животни“ – едни яздеха фламинго, а други бяха облечени в костюми на динозаври Ти-рекс.

А този колоездач не беше част от състезателната колона, но в Самоков успя да заеме водещата позиция.

Танците също бяха част от атмосферата. Ученици от Националното училище за танцово изкуство извиха кръшно хоро в района на Пасарел, а 20 балерини от Софийска опера и балет танцуваха на сцена под звездите край Панчарево.

И любовта завладя Джирото – двойка си каза „да“ на фона на преминаващата колона.