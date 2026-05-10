Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет

Джиро д'Италия предизвика истинско шоу в населените места, през които премина. БНТ научи, че организаторите са останали очаровани от българската публика. Креативността надделя, а състезателите видяха колоритни образи – от ексцентрични фенове до фламинго и дори сватба.
Дори италианците останаха впечатлени от темперамента на българската публика по време на Джиро д'Италия.
Хиляди хора излязоха по улиците, откъдето мина колоездачната обиколка – облечени в розово и с плакати в ръце.
Хвърлянето на бутилки от състезателите към публиката не е знак на неуважение. Феновете по трасето често се опитват да уловят изхвърлена бутилка като сувенир от любим колоездач. Някои бяха подготвени дори с рибарски кепове.
Този трабант край Пазарджик не беше част от придружаващите автомобили, а тракторът също не участваше в състезанието.
Колоритът на българската публика съпровождаше цялото трасе. Едни носеха сомбрера и развяваха български знамена. Други тичаха с лисица в ръце – или може би с вълк. Анимационният вълк Лупо е талисманът на Джиро д'Италия.
По трасето имаше още „животни“ – едни яздеха фламинго, а други бяха облечени в костюми на динозаври Ти-рекс.
А този колоездач не беше част от състезателната колона, но в Самоков успя да заеме водещата позиция.
Танците също бяха част от атмосферата. Ученици от Националното училище за танцово изкуство извиха кръшно хоро в района на Пасарел, а 20 балерини от Софийска опера и балет танцуваха на сцена под звездите край Панчарево.
И любовта завладя Джирото – двойка си каза „да“ на фона на преминаващата колона.