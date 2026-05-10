Нарушения на примирието: Очаква ли се нов тур преговори между Киев и Москва?

Украйна и Русия се обвиняват взаимно за нарушения на тридневното примирие, започнало на 9 май. Москва заяви, че е свалила близо 60 украински дрона.

Най-малко трима души са загинали при руски атаки в Югоизточна Украйна. Киев обвини Русия, че е влязла в близо 150 сблъсъка на фронта през последните 24 часа. Украйна още не е коментирала думите на Владимир Путин от снощи, че "войната е към своя край". Попитан дали е готов да участва в преговори с европейците, руският президент заяви, че за него предпочитаната фигура е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер.

От Москва съобщиха, че в скоро време в руската столица ще пристигнат американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.