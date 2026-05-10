Първи въздушен хуманитарен десант на Великобритания заради хантавирус

Необичаен десант на британската армия на отдалечен остров в Атлантическия океан. Целта е да се помогне на британски гражданин със симптоми на хантавирус.

Шестима парашутисти и двама медици извършиха сложната операция в лоши атмосферни условия. На острова бяха спуснати и над 3 тона медикаменти и консумативи, включително кислородни бутилки. Това е първият въздушен хуманитарен десант на Обединеното кралство. Мъжът в изолация е напуснал круизния кораб, огнище на хантавируса, в средата на април. Две седмици след отплаването е проявил симптоми на заболяването и е слязъл на остров Тристан да Куна - най-отдалечената британска задморска територия. Състоянието му е стабилно.