БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:15 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политически цели на "Демократична България" - какво ще бъде поведението на партията след раздялата с ПП

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Слушай новината

Първа среща след раздялата с "Продължаваме промяната" проведоха от "Демократична България". На нея от формацията препотвърдиха, че ще бъдат опозиция, но заявиха, че биха подкрепили управляващите за промени в съдебната система и смяна на членовете на ВСС, при определени условия.

От "Демократична България" ще предложат свои мерки за справяне с високите цени и инфлацията.

Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ: "Надяваме се и правителството да покаже адекватни такива, ние бихме ги подкрепили, ако те са наистина адекватни, а не са поредното плащане на големите пачки на калпак."

От формацията настояват за намаляване на разходите и прозрачност в публичните финанси. Прозрачност очакват и при бъдещите назначения на правителството.

Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ: "Искам да разочаровам всички, които си мислят, че просто така ще си дадем гласовете за ВСС, ще изискаме прозрачност при назначаването на кандидатите. Ако продължават с тези скандални назначения, няма как да имат нашата подкрепа."

Атанас Атанасов, съпредседател на ДБ: "Може ли първото решение на правителството да бъде да си назначиш собствения бодигард за шеф на ДАНС? Това е абсолютен скандал."

Атанасов още веднъж разкритикува и избора на правосъден министър.

Атанас Атанасов, съпредседател на ДБ: "Тази работа с реформа в съдебната власт изисква лидер, изисква човек, който има качества да лидира този процес, а не да ни слагат хора, за които нищо не знаем."

Формацията ще настоява и за други промени в съдебната система.

Божидар Божанов, съпредседател на ДБ: "На първо място мораториум върху назначенията на сегашния съдебен съвет, защото сегашният ВСС отвори едни процедури и иска да си докадрува."

Като основна цел от "Демократична България" обявиха спечелването на изборите от Трайчо Трайков в столичния район Средец след месец, както и издигането на обща кандидатура с "Продължаваме промяната" за президент.

#първа среща след раздялата #ПП #ДБ #демократична българия

Последвайте ни

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
3
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
4
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
5
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
6
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Политика

Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Цените на фокус: Управляващите подготвят мерки за овладяване на поскъпването Цените на фокус: Управляващите подготвят мерки за овладяване на поскъпването
Чете се за: 03:45 мин.
„Демократична България“ обсъжда действията си: Опозиция с готовност за подкрепа по съдебната реформа „Демократична България“ обсъжда действията си: Опозиция с готовност за подкрепа по съдебната реформа
Чете се за: 01:10 мин.
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
Чете се за: 00:27 мин.
Венко Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор върху тъмните места Венко Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор върху тъмните места
Чете се за: 05:40 мин.
Цончо Ганев: Хората повярваха, че Радев ще реализира политиките на „Възраждане“ Цончо Ганев: Хората повярваха, че Радев ще реализира политиките на „Възраждане“
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Чете се за: 02:15 мин.
Още
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското градче Филзек с опасения за бизнеса и общността Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското градче Филзек с опасения за бизнеса и общността
Чете се за: 03:15 мин.
По света
БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Изоставен склад гори в района на "Балкан Стар" в София
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ