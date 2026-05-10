Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап

Французинът Пол Мание записа втора етапна победа в Джиро д‘Италия, след като спечели третия и последен етап от надпреварата на територията на България. Ето какво каза французинът секунди след финала на надпреварата.

„В края трябваше да бъда в добра позиция. Да спечеля този етап, не бях никак сигурен, че ще спечеля, но в края всичко се разви както трябва. Битката в последните метри беше много оспорвана, опитвах се да се наслаждавам на този момент, беше много вълнуващо. Като се преместим в Италия ще очакваме нови успехи“, каза щастливият французин.

