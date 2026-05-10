История с криле: щъркелът Антон прелетя хиляди километри до Украйна след спасение в Бургас

Една необикновена история за спасение, надежда и дълъг полет към дома.

Щъркелът Антон получава името си на Антоновден – денят, в който изтощен и едва жив е открит в Бургас и попада под грижите на екипа на Университетска болница „Дева Мария“. След първите грижи и спешна помощ птицата е транспортирана до Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където месеци наред се възстановява.

През пролетта Антон отново разперва криле и поема към свободата – този път с GPS предавател, който проследява неговия маршрут. Така започва удивителното му пътешествие през Румъния и Молдова, чак до Западна Украйна. По пътя си щъркелът отново среща добри хора, които му помагат и изпращат информация за местоположението му.

Днес Антон е далеч от Бургас, но историята му продължава да вълнува хората, спасили живота му. А специалистите вярват, че именно инстинктът го е отвел обратно към мястото, откъдето някога е започнал неговият живот. История, която напомня колко важни са грижата, съпричастността и шансът да полетиш отново.