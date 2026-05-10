Йоан Иванов: Медалът е важен, но още по-ценно е, че показах какво мога

Йоан Иванов не скри емоциите си след спечелването на сребърния медал на успоредка от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Българинът, който прави първите си стъпки при мъжете, призна, че успехът има специална стойност за него след труден период извън залата.

"Много съм, много, много щастлив. Не мога да повярвам. Последният ми международен медал беше преди около 2023 година, така че мина доста време. Контузих се и бях извън гимнастиката дълго време. След това също ми беше трудно, но сега това е първата ми година при мъжете и първата ми Световна купа. Радвам се, че успях да покажа какво съм работил в залата“, сподели Иванов.

Младият национал подчерта, че за него по-важно от отличието е било самото изпълнение и усещането, че е направил силно съчетание.

"Този медал не е толкова важен сам по себе си. По-ценното е, че успях да си изиграя съчетанието с по-силните упражнения. Има още какво да подобрявам, но това ме прави истински щастлив“, добави той.

Въпреки че често второто място носи и нотка разочарование, Иванов призна, че при него емоцията е изцяло положителна.

"Разбира се, ако беше злато, щях да съм още по-щастлив. Но за мен най-важното е, че направих това, което мога. Два дни подред се представям добре при мъжете, на първото си международно състезание – това е страхотно начало“, каза още гимнастикът.

Погледът му вече е насочен към следващите цели, като основната амбиция е участие на европейското първенство.