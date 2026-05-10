Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на успоредка

България спечели нов медал от Световната купа по спортна гимнастика във Варна, след като Йоан Иванов завоюва сребърното отличие във финала на успоредка при мъжете. На девета позиция в същата дисциплина се класира опитния Йордан Александров с 11.933 пункта.

Българският състезател получи оценка от 13.866 точки (5.400 трудност и 8.466 за изпълнение), която му отреди второто място в крайното класиране. Иванов изигра стабилно съчетанието си и заслужено се качи на подиума, отстъпвайки единствено на турчина Алтан Доган, който триумфира с 14.166 точки.

Третата позиция бе поделена от израелеца Рон Пятов, също с 13.866 точки, но с по-ниска трудност на съчетанието.

Успехът на Йоан Иванов идва само ден след златния медал на неговия брат Давид Иванов, който спечели титлата на кон с гривни, с което българското участие във Варна се превърна в истински семеен празник.

Среброто на успоредка затвърждава силното представяне на българските гимнастици в надпреварата и още веднъж показва потенциала на младото поколение в този спорт.





