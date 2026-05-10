Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна

Злато за Давид Иванов и Даниел Трифонов, сребра за Трифонов и Йоан Иванов очертаха възхода на младото поколение

Снимка: Facebook/Българска федерация по гимнастика
Българската спортна гимнастика записа впечатляващо представяне на Световната купа във Варна, където родните състезатели завоюваха общо четири медала в рамките на два състезателни дни и дадоха сериозна заявка за силен сезон.

Първият ден от Световната купа по спортна гимнастика във Варна донесе силни емоции за българските фенове, след като 18-годишният Давид Иванов спечели златния медал на кон с гривни. Младият талант изигра отлично съчетанието си и с оценка от 14.633 точки оглави класирането, записвайки втори триумф в сериите и затвърждавайки статута си на една от големите надежди на родната гимнастика.

В другия финал с българско участие Димитър Димитров се класира на пето място на земя с 13.133 точки. Националът показа стабилно представяне, но допуснати неточности в ключови моменти го лишиха от възможност да се бори за медалите. Въпреки това изявата му е обнадеждаваща, особено след тежката контузия, от която се възстановяваше през последните месеци.

Вторият ден се превърна в истински триумф за българската гимнастика, начело с Даниел Трифонов. Националът спечели златен медал на висилка с оценка от 13.666 точки, като раздели първото място с германеца Тимо Едер, но бе класиран първи заради по-добро изпълнение. Бронзът остана за израелеца Рон Ортал.

По-рано през деня Трифонов добави и сребро на прескок, където събра 14.083 точки след два стабилни опита. Така той се превърна в най-успешния български състезател в надпреварата с два медала в рамките на един ден.

Нов повод за радост донесе и Йоан Иванов, който спечели сребро на успоредка. Българинът получи оценка от 13.866 точки и отстъпи единствено на турчина Алтан Доган (14.166). Третото място бе за израелеца Рон Пятов. В същия финал опитният Йордан Александров завърши девети.

Среброто на Йоан Иванов дойде ден след златото на неговия брат Давид, което превърна турнира във Варна в своеобразен семеен празник за българската гимнастика.

При жените България също имаше финалистка. Никол Стоименова завърши на девето място на греда, като участието ѝ премина под знака на контузия.

С представянето си във Варна България затвърди възходящата линия в развитието на мъжкото направление, а младите състезатели показаха, че могат да се конкурират с най-добрите в света. Четирите медала и силните индивидуални изяви дават сериозни основания за оптимизъм преди предстоящите големи международни форуми.

#Световна купа по спортна гимнастика във Варна 2026

