Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Димитър Димитров: Можеше да съм на стълбичката, но продължавам напред

Спорт
Българският гимнастик остана частично доволен след петото място във Варна и насочи поглед към следващия старт в Ташкент

Българският национал Димитър Димитров изрази умерено задоволство след петото си място във финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, подчертавайки, че резултатът идва след тежко възстановяване от сериозна контузия.

"До някаква степен съм доволен от самия финал, защото през октомври на световното в Джакарта получих тежка травма - скъсах два коремни мускула. Възстановяването беше дълго и болезнено“, коментира гимнастикът след състезанието.

Той отбеляза, че това е първото му участие за годината и вижда позитиви в представянето си, въпреки допуснатите грешки.

"Първи старт за сезона – в квалификациите направих доста добро изиграване. Днес се опитах, имаше начало и край, но допуснах две по-фатални грешки – в първа и последна серия“, добави Димитров.

По думите му именно тези неточности са го лишили от възможността да се бори за медал.

"Там бяха по-големите грешки. Ако бях направил по-добро изиграване, можеше да съм на стълбичката. Но това е моментното ми състояние – продължавам да се боря и да давам максимума от себе си“, заяви той.

Гимнастикът коментира и атмосферата във Варна, като подчерта, че не е усетил допълнително напрежение от домакинската публика.

"Свикнал съм да играя на големи форуми. Бях концентриран да изиграя съчетанието по най-добрия начин. Може би имаше леко пренавиване, което повлия, но като цяло съм доволен“, каза още Димитров.

След кратка почивка българинът ще насочи вниманието си към следващото предизвикателство.

"Предстоят ни поне два дни почивка, след това имаме Световна купа в Ташкент. Там ще се опитаме да изчистим съчетанието и да покажем добро изиграване, както в квалификациите тук. Надявам се да съм здрав и да гоня целите си“, завърши той.

Чуйте цялото интервю на репортера ни Константин Джаркин с родния ни гимнастик във видеото!

