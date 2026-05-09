Множество събития в София съпътстват провеждането на Джиро д'Италия. В Деня на Европа столичните улици оживяха с велошествие, в което депутати, дипломати и граждани карат рамо-до-рамо като символ на единство и движение.

Символично велошествие, в което посланици на държавите членки на Европейския съюз и граждани карат заедно велосипеди от площад "Свети Александър Невски" към Националния дворец на културата в чест на европейското единство.

Розовият свят е символ на Джиро д'Италия и се свързва с пролетта и колоезденето. Събитието е съвместно организирано от Италианското посолство и Столична община. Стартът бе даден в 11:00 часа. Това събитие е част от инициативите посветени на старта на престижната колоездачна обиколка, която преминава през българските градове.

