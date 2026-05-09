Денят на победата: Шествие на Безсмъртния полк в София

Денят на победата отбелязаха с шествие в столицата от Безсмъртния полк.



Традиционно - близки и роднини на загинали във Втората световна война преминаха по улиците на София. Те поднесоха венци и цветя в знак на почит пред вече демонтирания Паметник на съветската армия. И призоваха да не се забравят трагичните уроци от войната.

Егор:"Трябва да помним уроците на историята, да не ги повтаряме."

Евгений Белий, председател на Българския антифашистки съюз: "Да помним жертвите, за да не допускаме нови."

Пламен: "Европа нямаше да я има, ако не беше саможертвата на тези хора."