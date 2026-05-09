България отбеляза 9 май с церемонии и призиви за край на войните

Виктор Борисов
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на победата над нацизма. На тази дата през 1945 приключва Втората световна война, а пет години по-късно френският външен министър Робер Шуман произнася историческа си декларация, която става основа за създаването на днешния Европейски съюз. Пред сградата на президентството беше издигнат европейския флаг в присъствието на държавния глава и премиера.

9 май - дата посветена на мира, единството и сътрудничеството между европейските народи.

Държавният глава Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев се включиха в две церемонии.

Първата беше на Паметника на Незнайния войн, където бяха поднесени венци, а втората пред президентството, където заедно с депутати и министри беше тържествено издигнат европейския флаг.

Йотова отбеляза, че гласът на България в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 държави. А Румен Радев отбеляза, че Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украйна и Близкия изток. На критиката към премиера Радев, че не гледа към Европейският съюз, той отговори, че до месец-два, ще стане ясно накъде гледа, след като се видят и първите му посещения. Радев благодари и на президента на САЩ Доналд Тръмп, за работата му по настоящия конфликт между Русия и Украйна.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Това, което отбелязваме днес, е Денят на победата, мирна и просперираща Европа. Такава, за каквато мечтаеха нейните създатели. И точно в днешния ден, когато светът е разкъсван от конфликти, имаме огромен дълг, дълг към нашите родители и тези, които идват след нас. Така както нашите родители ни завещаха мир, това е и нашата огромна задача, да оставим на децата си мира."

Румен Радев, министър-председател: "Денят на победата, който отвори вратата на Деня на Европа и надеждата за мирно развитие на европейските държави и надмогнал тези тежки кръвопролития. Европейският съюз днес има огромното задължение да спре кръвопролитията в Украйна и Близкия изток и аз се надявам, че ЕС трябва да има не само моралното лидерство и волята да бъде фактор на мира."

Снимки: БТА

Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.

#премиерът Румен Радев #президентът Йотова #9 май

