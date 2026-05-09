Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
НА ЖИВО: Вторият етап от Джиро д'Италия в България
Велопоход в столицата за Деня на Европа и Джиро д'Италия

Снимка: БТА
Като съпътсващо събитие на обиколката на Италия и във връзка с Деня на Европа, в София тръгна специален велопоход.

Той е организиран от Столичната община и посолството на Италия у нас, а в него наред с гражданите се включиха кметът Васил Терзиев, европейски посланици и любители на колоезденето.

Васил Терзиев, кмет на София: "Имаме късмета и Денят на Европа да съвпада с тази инициатива и с това, че Giro d'Italia отридва в София. Още един празник за нашия град и се надявам да го превърнем в празник, такъв какъвто трябва да бъде и днешният ден и утрешният

Н.п. Марчело Апичела, посланик на Италия в България: "Днес честваме Европа, Денят на Европа. Ние вярваме, че Джирото, спортът, споделят същите ценности, каквито има в Европейския съюз.

Жером Кел, съветник във Френското посолство в България: "Това е добър повод да празнуваме целия континент, да честваме нашето обединение, нашето разнообразие. Евпорейският съюз смятам, че ни дава много. Обединил е една голяма част от страните, повечето в Европа и допринася за развиването на всяка една страна и общия съюз като цяло."

