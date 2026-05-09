БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни...
Чете се за: 02:27 мин.
Гледайте втория етап от Джиро д'Италия в България по...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сериозен политически и медиен натиск очаква новото управление още от първите му дни. Това коментира в „Денят започва с Георги Любенов“ вицепремиерът Иво Христов в първото си телевизионно интервю след встъпването си в длъжност. Той коментира приоритетите на кабинета, критиките на опозицията, състоянието на бюджета, цените и отношенията с ПП-ДБ.

Христов обясни, че приема новия пост „с напрежение“, а не като повод за поздравления. По думите му неговият ресор включва образованието, културата, туризма и спорта.

„Това, което в по-напредничави страни се нарича с понятието човешко развитие. Тоест всички тези параметри, които определят благосъстоянието и еволюцията на хората в едно общество“, поясни Христов.

Той отхвърли критиките на „Демократична България“, че в правителството има „европейско“ и „евроскептично“ вицепремиерско крило.

„Аз с нищо не мога да помогна на десницата да преодолее своите травми от разгрома на 19 април. Някои партии търсят да намерят оправдание за своето същество, след като хората им показаха, че са ги загърбили. И се вкопчват в своите увехтели обсесии. Те не могат да живеят без този образ на врага от преди 36 години, който е трудно обясним даже за младите поколения.“

Вицепремиерът отрече да има напрежение между него и другия вицепремиер Асен Пеканов.

Иво Христов обясни, че кабинетът е получил 124 гласа вместо очакваните 131, тъй като министрите, които са и депутати, умишлено не са се регистрирали при гласуването, за да не гласуват сами за себе си, което по думите му е било „етично издържана“ стратегия.

По повод критиките към кабинета и очакванията за „100 дни толеранс“, Христов заяви, че не очаква никакво облекчение за новата власт.

„Никога не е имало подаръци към нас, дори и преди да създадем „Прогресивна България“. И да влезем в управлението. Очаквам отпор на всички нива – на ниво медии, на ниво дълбока държава, на ниво политически сили“, каза той.

Той защити и назначенията в кабинета, включително критиките към министъра на образованието проф. Вълчев.

„Ректор на Софийския университет е достатъчно авторитетна функция, за да оглави образованието. Трудно може да се намери по-авторитетна фигура в йерархията на българското образование. Вярвам, че проф. Вълчев ще се справи“, заяви Христов.

Той коментира и политическите обвинения по темата за исканите парламентарни комисии за разследване на Делян Пеевски и Иво Прокопиев.

„Те просто искат да обсебят трибуната, да реанимират своя образ, за да могат да режат рилсове и да ги качват във Фейсбук, в които изричат различни ПР фрази колко крив е Пеевски, с когото до вчера бяха в коалиция“, коментира вицепремиерът.

Според него борбата с корупцията не трябва да се свежда до една фигура. Вицепремиерът коментира и въпроса с охраната на Делян Пеевски, като разкритикува предложението за законови промени.

„Не мисля, че подходът, който са избрали от ПП-ДБ, е най-удачният, тъй като това значи въобще да се прекрои законодателството спрямо конюнктурните нужди на момента“, каза Христов.

По темата за бюджета и цените Иво Христов призна, че управлението заварва тежка финансова ситуация. От думите му стана ясни, че няма да се въвежда таван на цените и предстои да бъдат внесени законопроекти в тази посока в началото на идната седмица.

„Човек може да изповядва идеята за справедливо преразпределение на благата, но все пак първо трябва да има блага. А бюджетът, който заварваме, не е особено пълен. Всичко това се съвместява с общоевропейска и глобална криза в горивата и сигурността. Така че в краткосрочен план левите политики трудно могат да бъдат разгърнати във вида, в който можеха по времето, когато беше създадена „Солидарна България“ през 2009 година“, каза вицепремиерът.

Според Иво Христов ръстът на цените вече се усеща от всички българи.

„Мисля, че и най-деполитизираната домакиня, която отива да си купи магданоз, констатира, че нещо не е наред. Че някой лъжеше преди месеци, когато говореше за клуба на богатите, всички тези икономисти от НПО-тата, които обясняваха, че ще поевтинеят кредитите и че ни чака светло бъдеще, излъгаха. И никой не се покая. За това и спечелихме изборите, защото ние бяхме принципни. Точно преди година, президентът лансира своята инициатива за референдум. Не бе чут, прибързахме с приемането на еврото, ето го и резултата.“

На въпрос дали кабинетът ще изкара пълен мандат, Христов заяви, че се надява на четиригодишна стабилност.

Вижте целия разговор с Иво Христов във видеото.

#кабинетът на Румен Радев #Проф. Иво Христов

Последвайте ни

ТОП 24

Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
1
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира благотворителен концерт
2
Певци и артисти с обща кауза: Лили Иванова организира...
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
3
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са...
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното министерство (ОБЗОР)
4
Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното...
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до назначаването на нов титуляр на поста, реши кабинетът
5
Станчо Станев ще изпълнява функциите на председател на ДАНС до...
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
6
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
2
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Политика

Емил Дечев: За мен беше изненада името на новия правосъден министър
Емил Дечев: За мен беше изненада името на новия правосъден министър
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
Чете се за: 02:27 мин.
Йотова: Гласът на България в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 държави Йотова: Гласът на България в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 държави
Чете се за: 00:55 мин.
Президентът и премиерът поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма Президентът и премиерът поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма
Чете се за: 00:32 мин.
Денят на Европа: Празнична програма в страните от общността Денят на Европа: Празнична програма в страните от общността
Чете се за: 01:22 мин.
Петър Петров, "Възраждане": Имаше огромно преразпределение на протестния вот Петър Петров, "Възраждане": Имаше огромно преразпределение на протестния вот
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за „елементарни дейности“ излизат наяве
Румен Радев: Огромен бюджетен дефицит и съмнителни договори за...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива Иво Христов: Няма да има 100 дни толеранс, очаквам отпор на всички нива
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Йотова: Гласът на България в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 държави Йотова: Гласът на България в Европа трябва да бъде толкова силен, колкото на останалите 26 държави
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Президентът и премиерът поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма Президентът и премиерът поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма
Чете се за: 00:32 мин.
Политика
Денят на Европа: Празнична програма в страните от общността
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Традиционният военен парад в Москва - тридневно примирие между...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
В очакване на отговор - близо ли са САЩ и Иран до споразумение?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Какво е качеството на млечните продукти у нас?
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ