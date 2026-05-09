Денят на Европа: Празнична програма в страните от общността

На 9 май отбелязваме Деня на Европа и Деня на победата. На тази дата през 1950 година френският външен министър Робер Шуман произнася историческа декларация за обединение на Европа, в която предлага да се обедини производството на въглища и стомана на Стария континент. Идеята му поставя началото на днешния Европейски съюз.



Празникът ще бъде посрещнат с множество инициативи - европейските институции в Брюксел ще бъдат отворени за посетители. А вечерта емблематични сгради в различни държави ще бъдат осветени в цветовете на Европейския съюз.



У нас президентът Илияна Йотова ще участва в церемонията по издигането на знамето на съюза пред президентската институция. Преди това държавният глава ще положи венци пред паметника на Незнайния войн в памет на загиналите български войници във войната с нацизма. По случай Деня на Европа, духови оркестри в цялата страна ще изпълнят Одата на радостта точно в 12 часа на обед. А в София любителите на колоезденето ще могат да се включат във велопоход, вдъхновен от "Джиро д"Италия", чийто финал е утре в столицата.