ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Петър Петров, "Възраждане": Имаше огромно преразпределение на протестния вот

Имаше огромно преразпределение на протестния вот, който винаги е гласувал последните 5-6 години анти-ГЕРБ и анти-ДПС, коментира Петър Петров от партия "Възраждане".

При положение, че имаше политически играч, който бе представен още преди преизборната кампания за предизвестен победител, считам за съвсем нормално огромен брой избиратели да се насочат към него и по този начн да гласуват против статуквото, каза Петров.

Според него резултатът на партията показва, че имат последователи, които гласуват "не защото са нещо ново на политическата сцена, а защото са последователни и отстояват своите позиции".

Петър Петров, "Възраждане": "Ние от "Възраждане" предупреждаваме, че картата на света се променя. Силите в света и центровете се променят и това става не само по пътя на дипломацията, а и на силата. Но България трябва дада бъде суверенна държава, да взима сама своите решения, както и да има балансирани отношения с всички световни кръгове на влияние, заяви Петров."

Петър Петров заяви, че от партията ще внесат в парламента предложение за намаляване на ДДС на горивата на 8%.

Петър Петров, "Възраждане": "В тази извънредна ситуация, където цените от 1 януари скочиха заради въвеждането на еврото, наистина имаме нужда да внасяме или директно договаряме евтини горива. И освен това, от "Възраждане" ще предложим, така както вече Полша от над един месец прилага по-ниска ставка, 8% върху горивата. Така и ние ще внесем още в понеделник предложение към закона за ДДС за намаляне на ставката на ДДС, за да имаме по-евтини горива за крайните потребители на безиностанците."

Петров отново повтори, че страната ни трябва да започне да внася директно руски нефт и да поиска да изключение от забраните, които са наложени от Европейския Союз. От партията ще настояват и за въвеждане на отчетност на кабинета, който на всеки 6 месеца да дава информация какво струват на страната забраните и ограниченията. За да знаят българските граждани, колко точно плащат за тези ограничения и санкции срещу Русия, да нямаме по-евтин внос на горива, каза още той.

