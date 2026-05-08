Мая Пенева спечели приза „Мария Петрова“

Състезанието се провежда в спортната зала Колодрума и ще продължи до неделя.
Мая Пенева от спортен клуб по художествена гимнастика Тракия Пловдив спечели приза „Мария Петрова“, който бе връчен лично от трикратната световна шампионка. Турнирът „Тракия къп“ се провежда за 12-ти път, като в него участват близо 500 състезателки от 8 държави в различни възрасти.
Призовата тройка в държавното класиране при жените оформиха Никол Чиплакова от Тракия Пловдив и Виктория Николаева от София Спорт 2017.
„Много пъти съм споменавала, че това е една моя осъществена мечта. Ние си го обичаме Пловдив и трябва да го показваме. Трябва да приемаме повече гости да видят колко ни е красив града, с каква голяма история е. Имаме прекрасни гимнастички, които тренират в Тракия Пловдив. Прекрасни ръководители в лицето на Таня Груйчева, на Ирина Чернева, на целия техен екип, който с толкова радост и любов организират това състезание. Всички ние го правим с много любов, с много желание за децата, защото децата са бъдещето на България“, каза пред БНТ Мария Петрова.
