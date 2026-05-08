Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Втора етапна победа за Пол Мание
Сър Дейвид Атънбъро навърши 100 години и още снима филми за невероятния свят на природата

По света
Лондон отбеляза 100-годишния юбилей на легендарния природозащитник

Лондон отбеляза 100-годишния юбилей на легендарния природозащитник и автор на филми за дивата природа сър Дейвид Атънбъро. Би Би Си му посвети специални предавания. На рекламно пано на Пикадили Съркъс през целия ден се излъчваше видео, посветено на Атънбъро, а на банер на прочутата телевизионна кула вървяха пожелания за рождения му ден.

Концерт в „Роял Албърт Хол“, събития в музеи, разходки сред природата и засаждане на дървета също са част от седмицата, посветена на британския телевизионен водещ.

Атънбъро започва да снима документални филми за Би Би Си през 50-те години и става световноизвестен с поредицата „Животът на Земята“. През годините той се утвърждава като водещ глас по темите за промените на климата и екосистемите.

С типичната си скромност сър Дейвид Атънбъро благодари сърдечно на почитателите си в аудиопослание.

Сър Дейвид Атънбъро: „Мислех, че ще отпразнувам 100-ия си рожден ден тихо. Но изглежда, че много от вас са имали други идеи. Бях напълно затрупан от поздравления – от предучилищни групи до обитатели на старчески домове и безброй хора и семейства от всички възрасти. Просто не мога да отговоря на всеки от вас поотделно, но бих искал най-искрено да ви благодаря за милите послания.“

#Сър Дейвид Атънбъро #Лондон #100 години #рожден ден

