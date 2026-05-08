Сър Дейвид Атънбъро навърши 100 години и още снима филми за невероятния свят на природата

Лондон отбеляза 100-годишния юбилей на легендарния природозащитник и автор на филми за дивата природа сър Дейвид Атънбъро. Би Би Си му посвети специални предавания. На рекламно пано на Пикадили Съркъс през целия ден се излъчваше видео, посветено на Атънбъро, а на банер на прочутата телевизионна кула вървяха пожелания за рождения му ден.

Концерт в „Роял Албърт Хол“, събития в музеи, разходки сред природата и засаждане на дървета също са част от седмицата, посветена на британския телевизионен водещ.

Атънбъро започва да снима документални филми за Би Би Си през 50-те години и става световноизвестен с поредицата „Животът на Земята“. През годините той се утвърждава като водещ глас по темите за промените на климата и екосистемите.

С типичната си скромност сър Дейвид Атънбъро благодари сърдечно на почитателите си в аудиопослание.