Британска компания твърди, че е създала AI мозък, който може да обучава роботи

Британска компания твърди, че е създала AI мозък, който може да научи хуманоидни роботи на нови умения само за няколко дни.

Компанията демонстрира уменията на робота Alpha. Той се движи, вдига предмети и изпълнява задачи с механичните си ръце. Според създателите му, един ден такива роботи могат да работят в складове и фабрики.

Най-важната част е специалната AI система, която помага на робота да разбира какво вижда и как да се движи. Alpha се е научил да ходи само за 48 часа с помощта на виртуална тренировка на компютър.