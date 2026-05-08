СЕМ отвори врати за посетители по случай Деня на радиото и телевизията

Ден на отворените врати в Съвета за електронни медии. Поводът – Денят на радиото и телевизията, който отбелязваме на 7 май. Първи с работата на медийния регулатор се запознаха студенти от УНСС.

Да се запознаеш с работата на СЕМ отблизо и да зададеш въпроси, от които всеки се вълнува.

Йована Бошнаковска, студент в УНСС: “Успяха да отговорят абсолютно правилно на всички въпроси, които аз зададох. Най-голямото впечатление, което ми направи, е откровеността и честността на хората, които работят тук.“ Катрин Маджиди, студент в УНСС: “В университета нас ни учат на етика и да видим дали след време, когато влезем в тези медии тази етика ще продължим да я имаме и какви граници не трябва да прекрачваме и какви са последствията ако ги прекрачим.“ Йоана Радомирова, студент в УНСС: “Според мен е важно студентите да посещават такива институции и да се срещат с различни експерти, за да могат да изяснят своите въпроси относно професията.“

И според председателя на медийния регулатор Габриела Наплатанова посещението днес ще им бъде от полза за избора утре - ще им помогне да научат повече за основните принципи, от които СЕМ се ръководи, както и да се запознаят с това какво регулаторът наблюдава като съдържание.

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: “И също така да се запознаят отблизо с работата на нашата специализирана администрация - отдел мониторинг, за да видят бъдещите журналисти, медийни работници, които очакваме от университетите, а и от стажантските програми на редица медии, да видят кои са правилата, които не биват да бъдат прекрачвани, за да няма проблеми с изпълнението на Закона за радио и телевизия.“

Денят на отворените врати е и стъпка, свързана с усилията на СЕМ за повишаване на медийната грамотност.