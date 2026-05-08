БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Новият кабинет прие властта от служебното правителство на церемония в Министерския съвет

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Запази

Андрей Гюров предаде доклади от всяко министерство на Румен Радев

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След клетвата в Народното събрание служебният и редовният кабинет се събраха в Министерския съвет за предаване на властта.

В среща на четири очи Андрей Гюров предаде доклади от всяко министерство на Румен Радев.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние не сме тук по историческа случайност. Всичко ние и от ляво и от дясно, защото българските граждани излязоха по площадите. Те излязоха там, защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават.

Румен Радев, министър-председател: "Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени на Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно."

След церемонията Радев отговори на критиките, че земеделският и външният министър имат връзка с "Има такъв народ".

Румен Радев, министър-председател: Господин Абровски доколкото знам не е член на ИТН повече от 4 години. Той е бил съветник на Явор Гечев, когато той е бил служебен министър на земеделието. Г-н Абровски е член на ПБ, може да направите справка. Що се се отнася до госпожа Петрова, тя никога не е била член, нито гражданска квота на ИТН. Разбира се че тези хора някога са били зам.-министри в правителство и това е нормално. Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление."

Премиерът защити и парламентарната група на Прогресивна България, която гласува с въздържал се за създаването на временни комисии отнасящи се до Делян Пеевски и Иво Прокопиев.

Румен Радев, министър-председател: "Да, можем да загубим и утрепем 2 месеца парламентарно време, но тези два месеца, в които ще води битка между лобитата Прокопиев и на Пеевски, защото се предлагат такива комисии - това време ни е критично важно."

Радев не беше категоричен за съдбата на главния секретар на МВР Георги Кандев, но заяви, че ще има нов шеф на ДАНС.

Румен Радев, министър-председател: "Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главсека си изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вот към борба с корупцията и закононарушенията. Ще има ново име, знаете че Деньо Денев е и.ф. и той е зам.-председател на ДАНС."

СНИМКИ: БТА

Мерки срещу високите цени са сред първите приоритети на новото правителство. Вече се подготвят законодателни промени, с които да бъде осветлен процесът по ценообразуване.

#Андрей Гюров, #официална церемония #Министерския съвет #предаване на властта #нов кабинет #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по БНТ 3
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
3
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
4
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте през краткосрочно отдаване - това е измама
5
Брокерът Димитър Калайджиев: Когато инвестирате в имот, не смятайте...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
6
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
2
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
5
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Политика

Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Цените на фокус: Управляващите подготвят мерки за овладяване на поскъпването Цените на фокус: Управляващите подготвят мерки за овладяване на поскъпването
Чете се за: 03:45 мин.
„Демократична България“ обсъжда действията си: Опозиция с готовност за подкрепа по съдебната реформа „Демократична България“ обсъжда действията си: Опозиция с готовност за подкрепа по съдебната реформа
Чете се за: 01:10 мин.
Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор Румен Радев за победата и новото правителство
Чете се за: 00:27 мин.
Венко Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор върху тъмните места Венко Сабрутев: ПП ще бъде конструктивна опозиция, но с прожектор върху тъмните места
Чете се за: 05:40 мин.
Цончо Ганев: Хората повярваха, че Радев ще реализира политиките на „Възраждане“ Цончо Ганев: Хората повярваха, че Радев ще реализира политиките на „Възраждане“
Чете се за: 04:45 мин.

Водещи новини

БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа във Варна Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа във Варна
Чете се за: 01:20 мин.
Още
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Чете се за: 04:05 мин.
Общество
Цените на фокус: Управляващите подготвят мерки за овладяване на...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Войната в Украйна: Русия няма да удължи примирието
Чете се за: 00:57 мин.
Европа
Опит за рекорд: Варненец с 45 000 коремни преси за 60 часа
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ