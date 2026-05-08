Новият кабинет прие властта от служебното правителство на церемония в Министерския съвет

След клетвата в Народното събрание служебният и редовният кабинет се събраха в Министерския съвет за предаване на властта.

В среща на четири очи Андрей Гюров предаде доклади от всяко министерство на Румен Радев.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Ние не сме тук по историческа случайност. Всичко ние и от ляво и от дясно, защото българските граждани излязоха по площадите. Те излязоха там, защото отказаха да търпят алчността, арогантността и самозабравянето. Не позволявайте закона да се движи от телефона и не се страхувайте от истината, а от хората, които я премълчават. Румен Радев, министър-председател: "Вие бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени на Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно."

След церемонията Радев отговори на критиките, че земеделският и външният министър имат връзка с "Има такъв народ".

Румен Радев, министър-председател: Господин Абровски доколкото знам не е член на ИТН повече от 4 години. Той е бил съветник на Явор Гечев, когато той е бил служебен министър на земеделието. Г-н Абровски е член на ПБ, може да направите справка. Що се се отнася до госпожа Петрова, тя никога не е била член, нито гражданска квота на ИТН. Разбира се че тези хора някога са били зам.-министри в правителство и това е нормално. Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление."

Премиерът защити и парламентарната група на Прогресивна България, която гласува с въздържал се за създаването на временни комисии отнасящи се до Делян Пеевски и Иво Прокопиев.

Румен Радев, министър-председател: "Да, можем да загубим и утрепем 2 месеца парламентарно време, но тези два месеца, в които ще води битка между лобитата Прокопиев и на Пеевски, защото се предлагат такива комисии - това време ни е критично важно."

Радев не беше категоричен за съдбата на главния секретар на МВР Георги Кандев, но заяви, че ще има нов шеф на ДАНС.

Румен Радев, министър-председател: "Ние уважаваме принципа на мандатността и в момента мисля, че главсека си изпълнява своите задължения в пълен обем. Но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори срещу купения вот към борба с корупцията и закононарушенията. Ще има ново име, знаете че Деньо Денев е и.ф. и той е зам.-председател на ДАНС."

Мерки срещу високите цени са сред първите приоритети на новото правителство. Вече се подготвят законодателни промени, с които да бъде осветлен процесът по ценообразуване.



