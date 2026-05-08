БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Чете се за: 06:35 мин.
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Чете се за: 05:22 мин.
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 05:00 мин.
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Ивайло Габровски: В колоезденето никой не е застрахован от инциденти

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Още
Запази

Пред БНТ Габровски сподели мнението си за дебютния етап на Джиро д‘Италия

Ивайло Габровски
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Рекордьорът по титли от колоездачната обиколка на България с пет трофея Ивайло Габровски сподели мнението си за първия етап от Джиро Д‘Италия – от Несебър до Бургас, който беше спечелен от французина Пол Мание.

„Видя се от старта до финала, че има страшно много публика, това е положително и присъствието на Джирото в България до този момент е оправдано. Можем да съжаляваме само за инцидента на финала, но колоезденето е такъв спорт - никой не е застрахован“, сподели Габровски пред БНТ.

Падането няма да се отрази на фаворитите, няма да даде разлика във времето на останалите. Пожелах на всички участници да се пазят от падане. Утре етапът ще бъде интересен, от Бургас до Сливен по принцип духа много вятър. Мисля, че ще излезем от стереотипа“, добави Габровски.

Той сподели и мнението си за сравнително бавното темпо в началото на етапа.

„Групата направи това, което искаше – да се запазят силите на всички. Бяха пуснати двама състезатели, които привидно да имитират високо темпо. Запазиха се силите на отборите, които подготвят масовия спринт на финала. За съжаление, това падане помрачи настроението от целия финал“, добави Габровски.

Какво още каза Ивайло Габровски вижте във видеото!

БНТ 3 ще излъчи и трите етапа от Джиро д‘Италия, които ще се проведат на територията на България.

Свързани статии:

Джиро д'Италия 2026: Финал на първи етап (ГАЛЕРИЯ)
Джиро д'Италия 2026: Финал на първи етап (ГАЛЕРИЯ)
Французинът Пол Мание спечели първия етап от 109-ото издание на...
Французинът Пол Мание триумфира в откриващия етап на Джиро д’Италия в България
Французинът Пол Мание триумфира в откриващия етап на Джиро д’Италия в България
Мание спечели спринта в Бургас след масово падане в последните...
Чете се за: 01:57 мин.
#Джиро Д‘Италия #Джиро д’Италия 2026 #Ивайло Габровски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
1
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
2
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
3
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното събрание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)
5
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити
6
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото състояние...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
3
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
4
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Видео

Пол Мание: Невероятно щастлив съм, благодаря на всички
Пол Мание: Невероятно щастлив съм, благодаря на всички
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
Чете се за: 02:10 мин.
Французинът Пол Мание триумфира в откриващия етап на Джиро д’Италия в България Французинът Пол Мание триумфира в откриващия етап на Джиро д’Италия в България
Чете се за: 01:57 мин.
Гледайте Световната купа по спортна гимнастика във Варна по БНТ 2 Гледайте Световната купа по спортна гимнастика във Варна по БНТ 2
Чете се за: 00:32 мин.
Колоната на Джиро д’Италия премина през Бургас под аплодисментите на хиляди зрители Колоната на Джиро д’Италия премина през Бургас под аплодисментите на хиляди зрители
Чете се за: 01:22 мин.
БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик БНТ 3 излъчва на живо Световната купа по модерен петобой в Пазарджик
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта основните приоритети
На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР) Министрите от кабинета "Радев" положиха клетва, кои са първите им задачи? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро До 10 дни започва пръскането срещу комари по Дунава, след като бяха отпуснати 1,28 млн. евро
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп Брюксел увери, че ще спази своята част от сделката след ултиматума на Тръмп
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Други спортове
Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
Гълъб Донев: Бюджетът за 2026 година ще бъде готов до месец
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ