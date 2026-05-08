Ивайло Габровски: В колоезденето никой не е застрахован от инциденти

Рекордьорът по титли от колоездачната обиколка на България с пет трофея Ивайло Габровски сподели мнението си за първия етап от Джиро Д‘Италия – от Несебър до Бургас, който беше спечелен от французина Пол Мание.

„Видя се от старта до финала, че има страшно много публика, това е положително и присъствието на Джирото в България до този момент е оправдано. Можем да съжаляваме само за инцидента на финала, но колоезденето е такъв спорт - никой не е застрахован“, сподели Габровски пред БНТ.

Падането няма да се отрази на фаворитите, няма да даде разлика във времето на останалите. Пожелах на всички участници да се пазят от падане. Утре етапът ще бъде интересен, от Бургас до Сливен по принцип духа много вятър. Мисля, че ще излезем от стереотипа“, добави Габровски.

Той сподели и мнението си за сравнително бавното темпо в началото на етапа.

„Групата направи това, което искаше – да се запазят силите на всички. Бяха пуснати двама състезатели, които привидно да имитират високо темпо. Запазиха се силите на отборите, които подготвят масовия спринт на финала. За съжаление, това падане помрачи настроението от целия финал“, добави Габровски.

БНТ 3 ще излъчи и трите етапа от Джиро д‘Италия, които ще се проведат на територията на България.