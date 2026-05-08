Гълъб Донев: Бюджетът за 2026 година ще бъде готов до месец

Бюджетът за 2026 година ще бъде готов до месец. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев, който заяви, че в работата си ще заложи на контрола – както фискален, така и реален. Основен приоритет на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев ще бъдат овладяването на цените и борбата с нелоялните търговски практики. Вече са готови и 15 мерки за справяне с поскъпването на горивата. Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев ще започне работа по законодателни промени за въвеждането на изкуствен интелект при обществените поръчки.

Пеша и във видимо добро настроение в Министерството на финансите пристигнаха вече бившият служебен министър Георги Клисурски и новият министър Гълъб Донев. Служебният финансов министър предаде на своя наследник не само управлението на бюджета, но и пет започнати проверки в митниците, както и готови за публикуване отчети на държавните дружества.

Георги Клисурски, бивш служебен министър на финансите: „Въведохме малко повече прозрачност, публикувахме всички активни обществени поръчки в държавата. Надявам се тази информация да помогне на бъдещото правителство при анализа и оптимизирането на разходите, както и при спирането на порочни практики, ако има такива.“

Приоритет на новия финансов министър ще бъдат овладяването на дефицита и повишаването на събираемостта, както и дигитализацията на контрола в НАП и митниците.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „Ще направим така, че всички скрити разходи, които до момента не са фактурирани или са фактурирани, но не са разплатени, да бъдат показани.“

Всяко министерство ежемесечно ще дава отчет за разходите си и при разлика дори от 1% ще има задължителни корекции, каза Донев.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: „Не е проблем това, че дефицитът ще бъде над 3%. Проблем е, когато няма политики и съответно не се управлява.“

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев прие поста от своята предшественичка Ирина Щонова.

Ирина Щонова, бивш служебен министър на икономиката и индустрията: „В условията на глобална несигурност и растящ инфлационен натиск работихме в постоянен диалог с бизнеса за намиране на балансирани мерки в подкрепа на конкурентоспособността и ликвидността на компаниите.“

Новият министър благодари на своята предшественичка за професионализма и усилията и обяви, че още в понеделник ще бъдат готови законопроекти за справяне с ръста на цените и овладяване на инфлацията.

Александър Пулев, вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията: „Започваме проверки, проверки, проверки, глоби, глоби, глоби, така че да вдъхнем вяра в хората, че държавата е с тях. Заедно с регулаторите като един юмрук ще се борим с инфлацията при цените на храните.“

Новосъздаденото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация ще обедини две ведомства – Министерството на иновациите и растежа и Министерството на електронното управление. Така двамата служебни министри Георги Шарков и Ирена Младенова предадоха поста на бившия заместник-кмет на София Иван Василев.

Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация: „Целта е да бъде лесно и удобно за гражданите и бизнеса да общуват с администрацията, а самата администрация да подобри процесите си чрез новите технологии, така че да имаме едно наистина модерно общество.“

Първата задача на министерството ще бъде свързана с изготвянето на законодателни промени, касаещи работата на изкуствения интелект и обществените поръчки, които да позволят техния контрол дигитално.