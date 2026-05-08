Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Даряваш кръв и получаваш безплатно туристическо преживяване - инициатива в Бургаско набира популярност

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Инициативата на Община Бургас за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване с раздаване на ваучери за туристически обекти вече намира последователи и в други общини в областта. Приморско и Царево също въведоха стимули за кръводарителите и дадоха ясен знак за ангажираност към една от най-важните обществени каузи – спасяването на човешки живот. Има ли ръст на кръводарители в областта?

Даряваш кръв и в замяна получаваш безплатно преживяване. В Бургас от две години кръводарителите имат избор - разходка до Ченгене скеле, посещение на Акве Калиде или пътуване с кораб до остров Света Анастасия. Стимул, който не просто насърчава доброто, а му дава нов смисъл.

"БНТ: Вие получавали ли сте досега такъв ваучер?
Йордан Иванов, кръводарител: Не, за първи път ще получа, не съм получавал досега.
- Коя дестинация ще посетите?
- Може би корабчето до Света Анастасия. Всеки може да пострада. Важното е да правим добро и да го предаваме нататък."

Към примера на Бургас се присъединява и Приморско, където кръводарителите могат да се докоснат до историята с безплатен вход за музея и мистичния археологически резерват Бегликташ.

Грета, кръводарител: “Аз мисля, че е доста мотивиращо това. Сега го прочетох и разбрах, въпреки че аз идвам за човек да даря, но е готина инициатива. Надявам се все повече хора да даряват.”

А в Царево жестът към дарителите е безплатен вход за Историческия музей, който съхранява съкровища и експонати на по над 3 хилядолетия.

Денис Диханов, зам.-кмет на Община Царево: “Всеки кръводарител получава такова билетче. То няма срок на валидност. Всеки е добре дошъл да посети музея. Малък е жеста, който ние даваме за сметка на това, което всеки кръводарител прави с един доброволен акт.”

Така в последната кръводарителска акция в Царево участват рекорден брой доброволци - близо 50 души. А от Центъра по трансфузионна хематология отчитат ръст на кръводарители.

Д-р Людмила Желязкова, началник Отделение по трансфузионна хематология-Бургас: “За първото тримесичие на тази година имаме 100 кръводарители повече в сравнение с миналата година. 902-ма са кръводарителите, които са дарили за първи път. Мисля, че това се дължи на тези наши изнесени акции и въобще на нашата активност да стигнем ние до кръводарителите, а не само те да полагат усилия да стигнат до нас.”

Денис Диханов, зам.-кмет на Община Царево: “Има хора, които искат да дарят кръв, могат да дарят кръв, но те същите не знаят за ползите, не знаят, че не е опасно, не знаят, че не отнема много време, че не боли. А всъщност ето такива акции, които и ние общините се опитваме да промотираме, тази информация стига до хората.”

Така една добра кауза набира скорост и дава шанс там, където е най-нужен.

#туристическо преживяване #инициатива #Бургаско #кръводаряване

