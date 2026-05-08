Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното министерство (ОБЗОР)

Заявка за приемственост във вътрешното и правосъдното министерство. Новият вътрешен министър Иван Демерджиев даде висока оценка за работата на Георги Кандев, но заяви, че назначаването на главен секретар на МВР зависи от решение на правителството.

Тезата са разграждането на управленския модел "Борисов - Пеевски" се оказа и част от символиката, с която служебният вътрешен министър Емил Дечев предава министерството на приемника си Иван Демерджиев.

Емил Дечев, бивш служебен министър на вътрешните работи: "Нямаше вратовръзка с бели лебеди и един черен лебед по средата, затова взех с овчици. Иначе знаете, черният лебед е нещо непредвидено, което обърква плановете. Надявам се, че аз като министър на вътрешните работи успях да объркам доста планове и сметки."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Подобно на министър Дечев, аз не се възприемам като черна овца или лебед, но създавах солиден дискомфорт в Народното събрание на двама души, стоящи вляво от мен. Със сигурност появяването ми в сградата на МВР ще задълбочи този дискомфорт. И мисля, че така е правилно."

С тази заявка Дечев и Демерджиев показаха, че ще има приемственост по отношение на модела, който заявяват като амбиция да разградят. Новият министър благодари на предшественика си за осигуряването на честни и прозрачни избори.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Както и за това, че започнаха почистването на МВР от хората, насадени грубо вътре, от протежетата на Пеевски. Даже няма да им споменавам имената. Това е един сериозен труд, който ние сериозно оценяваме и още веднъж благодаря за него."

Демерджиев гарантира спокойствие на всички служители, които изпълняват задълженията си съвестно и по закон.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Основната заявка, която направихме в нашата програма и в предизборната кампания, е борбата с корупцията и борба за възстановяване на справедливостта, която включва и разграждане на модела "Пеевски - Борисов". За да изпълним тази заявка, ключова роля ще има МВР."

В другото ключово за справедливостта министерство - правосъдното, управлението също беше предадено със заявка са приемственост от страна новия министър Николай Найденов, а досегашният Андрей Янкулов изрази готовност за подкрепа и съдействие.

Андрей Янкулов - бивш служебен министър на правосъдието: "Найденов идва тук в един доста труден момент, защото очакванията към него и правителството, от което е част, са големи. Отговорността е голяма, но имат и голяма обществена подкрепа."

Найденов оцени положително действията на Янкулов през изминалите близо три месеца. И отбеляза, че последните десет години са изпразнили от съдържание понятието "съдебна реформа", а проблемите са много по-дълбоки от търсенето на причините само във върховете на съдебната власт.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Лично на мен ми е малко обидно в 21-ви век ние още да говорим за зависимости, които отдавна е следвало да бъдат изкоренени. Един градеж започва от основите, а не от покрива. Ние първо трябва да променим основите, за да търсим по-нататъшни промени."

Най-важните и спешни задачи пред новия правосъден министър са правилата за избор на нов ВСС и ограничаване на решенията на настоящия състав на съвета, който е с отдавна изтекъл мандат.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Не бих го нарекъл мораториум, тъй като това би влязло в противоречие с решение на КС. Но ограничение или отлагане на решения, които биха могли да повлияят на бъдещето развитие на съдебната система от настоящия ВСС - считам, че са наложителни."

По традиция от предшественика си Андрей Янкулов, министър Николай Найденов получи държавния печат.

По темата работиха: Иво Никодимов и Тихомир Игнатов