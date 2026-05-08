Смяната на властта: Заявка за приемственост в МВР и правосъдното министерство (ОБЗОР)
Заявка за приемственост във вътрешното и правосъдното министерство. Новият вътрешен министър Иван Демерджиев даде висока оценка за работата на Георги Кандев, но заяви, че назначаването на главен секретар на МВР зависи от решение на правителството.
- Новият правосъден министър Николай Найденов: Наложителни са ограничения на решенията на настоящия състав на ВСС
Тезата са разграждането на управленския модел "Борисов - Пеевски" се оказа и част от символиката, с която служебният вътрешен министър Емил Дечев предава министерството на приемника си Иван Демерджиев.
Емил Дечев, бивш служебен министър на вътрешните работи: "Нямаше вратовръзка с бели лебеди и един черен лебед по средата, затова взех с овчици. Иначе знаете, черният лебед е нещо непредвидено, което обърква плановете. Надявам се, че аз като министър на вътрешните работи успях да объркам доста планове и сметки."
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Подобно на министър Дечев, аз не се възприемам като черна овца или лебед, но създавах солиден дискомфорт в Народното събрание на двама души, стоящи вляво от мен. Със сигурност появяването ми в сградата на МВР ще задълбочи този дискомфорт. И мисля, че така е правилно."
С тази заявка Дечев и Демерджиев показаха, че ще има приемственост по отношение на модела, който заявяват като амбиция да разградят. Новият министър благодари на предшественика си за осигуряването на честни и прозрачни избори.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Както и за това, че започнаха почистването на МВР от хората, насадени грубо вътре, от протежетата на Пеевски. Даже няма да им споменавам имената. Това е един сериозен труд, който ние сериозно оценяваме и още веднъж благодаря за него."
Демерджиев гарантира спокойствие на всички служители, които изпълняват задълженията си съвестно и по закон.
Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Основната заявка, която направихме в нашата програма и в предизборната кампания, е борбата с корупцията и борба за възстановяване на справедливостта, която включва и разграждане на модела "Пеевски - Борисов". За да изпълним тази заявка, ключова роля ще има МВР."
В другото ключово за справедливостта министерство - правосъдното, управлението също беше предадено със заявка са приемственост от страна новия министър Николай Найденов, а досегашният Андрей Янкулов изрази готовност за подкрепа и съдействие.
Андрей Янкулов - бивш служебен министър на правосъдието: "Найденов идва тук в един доста труден момент, защото очакванията към него и правителството, от което е част, са големи. Отговорността е голяма, но имат и голяма обществена подкрепа."
Найденов оцени положително действията на Янкулов през изминалите близо три месеца. И отбеляза, че последните десет години са изпразнили от съдържание понятието "съдебна реформа", а проблемите са много по-дълбоки от търсенето на причините само във върховете на съдебната власт.
Николай Найденов, министър на правосъдието: "Лично на мен ми е малко обидно в 21-ви век ние още да говорим за зависимости, които отдавна е следвало да бъдат изкоренени. Един градеж започва от основите, а не от покрива. Ние първо трябва да променим основите, за да търсим по-нататъшни промени."
Най-важните и спешни задачи пред новия правосъден министър са правилата за избор на нов ВСС и ограничаване на решенията на настоящия състав на съвета, който е с отдавна изтекъл мандат.
Николай Найденов, министър на правосъдието: "Не бих го нарекъл мораториум, тъй като това би влязло в противоречие с решение на КС. Но ограничение или отлагане на решения, които биха могли да повлияят на бъдещето развитие на съдебната система от настоящия ВСС - считам, че са наложителни."
По традиция от предшественика си Андрей Янкулов, министър Николай Найденов получи държавния печат.
По темата работиха: Иво Никодимов и Тихомир Игнатов