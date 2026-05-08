Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта
Новият правосъден министър Николай Найденов: Наложителни са ограничения на решенията на настоящия състав на ВСС

от БНТ , Източник: БТА
Снимка: БТА
Приемам предложенията, че е необходимо най-накрая да бъдат приети трайни мерки за ограничаване на възможността Висшият съдебен съвет (ВСС), след мандата си, да взима решения, които могат да окажат влияние върху независимостта на съдебната власт, каза пред медиите министърът на правосъдието Николай Найденов, след като прие поста на кратка церемония и получи държавния печат от предшественика си Андрей Янкулов.

По думите на Найденов са наложителни ограничение или отлагане на решения от настоящия състав на ВСС, които биха могли да повлияят бъдещето развитие на съдебната система.

"В понеделник ще видите законодателното предложение, което сме подготвили от ПГ на "Прогресивна България", добави той.

Найденов посочи, че желанието му е да има приемственост и благодари на екипа на служебния министър Янкулов за подготвените законопроекти за законодателни промени и даде положителна оценка за направеното.

"Съдебната реформа последните десет години е едно понятие, което започна да се изпразва от съдържание, тъй като постоянно се говори за нея. На мен ми е малко обидно, че в 21 век ние още говорим за зависимости, които отдавна е следвало да бъдат изкоренени", каза още министър Найденов.

Според него търсенето на причините само във върховете на съдебната власт няма да решат основния проблем – "един градеж започва от основните, а не от покрива", посочи той и акцентира, че трябва да се приемат нови правила, по които да бъде избран новият Висш съдебен съвет.

Андрей Янкулов заяви, че министър Найденов идва на поста в доста труден момент, защото очакванията към него и правителството са големи. Той ще има пълната ми подкрепа в нещата в правосъдието, които се правят в интерес за неговото подобряване, каза Янкулов и добави, че на разположение да помогне.

