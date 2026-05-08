Подготовката на DARA за Евровизия: Втора репетиция преди полуфинала на 14 май

Втора репетиция, срещи с фенове и множество интервюта – DARA продължава усилената си подготовка за Евровизия. Според прогнозите на букмейкърите, българската певица има сериозен шанс да се класира за големия финал следващата събота. „Bangaranga“ се превърна и в един от фаворитите на зрителите от цяла Европа в социалните мрежи.
DARA ще открие втория полуфинал на 14 май, а ето какво разказа специално за зрителите на БНТ:
DARA: „Втората репетиция беше изключителна – много по-добра от първата. Всички проблеми, които имахме със сцената, бяха поправени и този път се чувствахме доста по-уверени. Вече успяхме да усетим истинския дух на Евровизия и всичко, което се случва около нас. Аз се чувствам много добре. Имаме още репетиции, което ме успокоява, защото можем да направим всичко да изглежда още по-добре.“