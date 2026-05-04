Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май

Там българската представителка на Евровизия DARA се качи на сцената за първата си репетиция преди полуфинала на 14 май. По традиция подготовката протича при строги мерки за сигурност.

Намираме се в Виена, където преди броени минути, протече първата репетиция на сцената, на която ще видите Дара за първи път на 14. Напомням ви, гласуваме с номер 1, защото ние откриваме вторият полуфинал на Евровизия. И сега при мен е самата Дара:

„Ами чудесно, поне за мен. Аз се чувствах доста спокойна и уверена. За първи път, може би, се чувствам толкова удобно на сцена, което е интересно. Работим със страшни професионалисти и всеки знае какво прави. И така се чувствам в една сигурна прегръдка през цялото време на сцената. Но това, което мога да кажа е, че е доста красива зала, много интензивна хореография, което едва ли изненадва някого. Но най-важното е, че се чувстваме добре на сцената. Това е така, приоритет на всеки един артист.“ "Евровизия 2026": DARA замина за конкурса във Виена - А технически сцената как би я описала? „Някакъв гигант. Аз не съм виждала толкова много прожектори на едно място. Да, зрелищно е.“

Ние ще имаме възможност да изберем умно. Това ще го обясняваме до 14-ти.

