"Проект свобода": Тръмп иска да изведе блокираните в Ормузкия проток кораби

Противоречива информация за ситуацията в Ормузкия проток, след като Доналд Тръмп обяви началото на т.нар. "Проект Свобода" - операция по извеждането на блокираните там кораби. Ирански медии съобщиха, че са поразени два американски кораба, навлезли в протока. От Централното военно командване на Съединените щати отрекоха това да е вярно. Експлозия предизвика пожар на борда на кораб, плаващ под южнокорейски флаг. Екипажът е невредим. Неясно остава и дали от началото на операцията по извеждане на плавателни съдове от Ормузкия проток, изобщо има успешно напуснали ключовия морски маршрут.

Повече от два месеца след избухването на войната в Иран, Ормузкият проток остава блокиран - от една страна от иранските сили, а от другата - от американските. Изчислява се, че 2000 плавателни съда и над 20 хиляди души екипаж чакат, за да преминат безопасно през ключовия за петролните доставки морски маршрут.

Американският президент Доналд Тръмп обяви операция с гръмкото име "Проект свобода", с която по думите му корабите ще бъдат изведени от Ормуз.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Страни от целия свят, почти всички, от които не са въвлечени в конфликта в Близкия изток, се обърнаха към САЩ с молба да им помогнем да освободим техните кораби, които са блокирани в Ормузкия проток. За доброто на Иран, Близкия изток и Съединените щати, казахме на тези държави, че ще изведем корабите им безопасно от тези ограничени водни пътища, така че те да могат свободно и безпроблемно да продължат с дейността си."

От Централното военно командване на Съединените щати съобщиха, че в мисията ще се включат над 15 хиляди военнослужещи, 100 изтребителя, военни кораби и дронове.

Иранската Революционна гвардия предупреди, че всеки кораб, който навлезе в Ормузкия проток, ще бъде считан за легитимна мишена.

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Светът нито приема, нито вярва на твърденията на Америка, че има хуманитарна мисия. Трябваше вече да са си научили урока: когато се занимават с иранския народ, не могат да разчитат на заплахи и изнудване."

Попитан за хода на преговорния процес, Доналд Тръмп изрази оптимизъм.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Върви много добре!"

От Техеран потвърдиха, че са получили американското предложение, но за пореден път подчертаха, че отказват да преговарят под натиск. Определиха и като спекулации твърденията, че Иран планира да предаде количествата си обогатен уран на Съединените щати. Твърди се, че проектът за споразумение предвижда отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на огъня за 30 дни.

Есмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Няма да обсъждам предложението в детайли, но както можете да си представите - Съединените щати не могат да се откажат от навика си да поставят прекомерно големи и неоправдани изисквания. Преговаряме с хора, които не спират да променят исканията си и да създават ситуации, които нарушават всякакъв опит за дипломация."

За първи път от прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран, в Близкия изток напрежението се покачи - властите в ОАЕ издадоха предупреждение за потенциални атаки, а в небето над Дубай отекнаха експлозии от свалени ракети.

