Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Една жертва и петима пострадали след верижна катастрофа на Северната скоростна тангента

Дарина Ангелова
У нас
Сред пострадалите е 5-годишно дете

Три автомобила участваха в тежка верижна катастрофа на Северната тангента край София. Шест души са откарани в болница, като една жена е починала по-късно, а сред пострадалите има и 5-годишно момче.

Трагичният инцидент отклони трафика на автомобили.

Все още се изясняват причините, довели до тежката катастрофа, която се е случила между три леки автомобила. Общо шестима са пострадалите и те са откарани в различни болнични заведения. От МВР съобщават, че има и една жертва – възрастна жена, починала по-късно в болницата, в която е била настанена.

Сред ранените има и 5-годишно момче, което вероятно се е возило в автомобила заедно с родителите си. Тримата са откарани в „Пирогов“ и са без опасност за живота.

Когато екипът на БНТ пристигна на място по-рано днес, вече се извършваха огледи, а движението беше отклонено по обходен маршрут.

Сигналът е подаден малко след 13.00 часа. Данните сочат и тревожна статистика – от началото на годината има ръст от близо 13% на загиналите при катастрофи. За първите 4 месеца 133 души са загубили живота си по пътищата, при 118 за същия период на миналата година. Само за април жертвите са 35.

#загинал #северна скоростна тангента #катастрофа #ранени

