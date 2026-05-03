"Евровизия 2026": DARA замина за конкурса във Виена

"Евровизия 2026": DARA замина за конкурса във Виена
DARA замина за Виена. Тя ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента „Банга-ранга“. Семейство, приятели и фенове изпратиха звездата на летището. Пожелаха ѝ успех и ѝ показаха колко много се гордеят с нея. Тя замина с два куфара, екип от 5 души и обещанието, че ще даде най-доброто от себе си. DARA ще открие втория полуфинал на 14 май и ще се яви под номер 1.

DARA: „Аз ще дам най-доброто от себе си, както винаги, и оттам насетне Бог е с нас и той ще покаже кое е най-правилното. Надявам се това да възпламенява нещо и във всеки един от вас и да ви действа вдъхновяващо.“

Дара се снима с всички желаещи и щедро раздаваше усмивки и автографи. Най-верните ѝ фенове ѝ донесоха и подаръци. Попзвездата получи Барби с нейния лик.

DARA: „За първи път виждам толкова реалистична моя кукла и много ми харесва, и от много отдавна съм си мечтала да имам такава. Вие сте смисълът на това, което правя, и съм ви безкрайно благодарна.“

Нейни почитатели споделят:

"Всеки път ни вдъхновява, всеки път е с нова визия, всеки път ни изненадва."

"Заслужава победата. Аз лично бях много малка, когато започнах да я слушам."

"Винаги дава максимума и затова е на такова високо ниво."

Даниел Романов, български независим сайт за „Евровизия“: „Дара е един завършен изпълнител, знае какво прави на сцената, знае какво прави в студиото, сама пише песните си.“

Зрителите на БНТ 1 могат да гледат на живо двата полуфинала – на 12 и 14 май, както и големия финал на 16 май от 22:00 ч.

Боряна Граматикова: „Ние си харесваме песента, ние си харесваме хореографията, ние си харесваме всичко, с което заминаваме тази година. Много силно се надяваме, много стискаме палци и всичко е и във вашите ръце.“

DARA ще открие втория полуфинал под номер 1. Пожелаваме „Бангаранга“ да стигне номер 1 и в класирането!

