Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство

Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерски съвет служебният премиер Андрей Гюров.

Премиерът Андрей Гюров: "Днес сме тук, за да представим още едно доказателство, че служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме на България два много важни ресурса - време и пари. Когато поехме управлението, в края на февруари, обратното броене по ПВУ течеше със скорост, която предишния парламент и правителство дори не се опитваха да догонят. Пред нас имаше две задачи. Първата - да подадем искане за четвърто плащане. И втората - да спасим близо половин милиард евро по второто и третото плащане. Пари, блокирани, заради политическата неохота на управляващите за борба с корупцията. Ние направихме и двете. В началото на април поискахме 900 млн. евро по четвъртото плащане. Това само по себе си не е някакъв драматичен факт, но показва, че когато правителството работи решително и с воля, България все още може да изпълнява графици. По-важното - не прежалихме 400 млн. евро, които бяха отписани от предишната власт. Днес, на 4 май можехме да получим окончателно и безвъзвратно "не" от Брюксел за тези пари. Защото нямаме независимо разследване на корупцията и на главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и тези 400 млн. евро бяха спасени. След денонощни преговори с ЕК, вицепремиерът Недина и нейният екип успяха да променят срока, а с това и крайния изход. Така кабинетът се пребори за едно много рядко явление - време, което не беше изгубено, а върнато. Какво ще стане с него вече е въпрос на новите управляващи. Защото отсрочката, която получихме е с ясно поставена задача към новото правителство и новото мнозинство - нова Антикорупционна комисия. Не нова табела на стара сграда, а независима, истинска и така необходима борба с корупцията в България и независимо разследване на главния прокурор. Не прегрупиране, не стари джуджета в нови ресторанти, а справедливост. Екипът на вицепремиерът Янкулов подготви тези два законодателни текста. Те бяха одобрени и гласувани от нашето правителство. И сега са там, където често свършват добрите намерения, а именно в деловодството на парламента. Имаме ново мнозинство и се надяваме с това време, което ние му спечелихме, да не видим и чуем старите оправдания."





Вицепремиерът по европейските средства Мария Недина: "Успяхме да постигнем предоговоряне на две много ключови реформи - реформата за Антикорупционната комисия и реформата за разследване на главния прокурор. С договорените изменения по ПВУ изместваме крайния срок за реформата за Антикорупционната комисия, който щеше да изтече днес. Новите срокове, поне засега, спасяват 401 млн. евро, като се дава един по-дълъг срок на новото правителство и един по-широк хоризонт, така че те да могат да бъдат гласувани в НС. Благодарим на ЕК за разбирането на това, че ние наистина сме в една трудна ситуация. Напрактика договаряме преместването за реформата за Антикорупционната комисия от второ и трето плащане в четвърто и пето. А реформата, която касае реформата на главния прокурор от трето плащане се премества в пето плащане, тоест 31 август. Получихме позитивно становище от ЕК относно преместването на тези два срока."