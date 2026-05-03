Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство

Илияна Йотова е на посещение в Ереван за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност

България и Армения подписаха декларация за стратегическо партньорство
Съвместна декларация за стратегическо партньорство между България и Армения подписаха президентът Илияна Йотова и премиерът Никол Пашинян.

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Никол Пашинян подписаха в Ереван Съвместна декларация за стратегическо партньорство между Република България и Република Армения.

Йотова и Пашинян изтъкнаха високото ниво на политически диалог между двете държави. Двамата бяха категорични, че има много неизползван потенциал за развитие на двустранните отношения в редица области. Те поставиха акцент върху засилване на контактите в икономиката, енергетиката, сигурността и отбраната. Българският държавен глава и арменският премиер изразиха надежда новото правителство в България да развие по-активно двустранното сътрудничество.

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ. Никол Пашинян благодари на Илияна Йотова за условията, които предоставя българската държава на арменската общност да съхранява и развива своята идентичност и култура.

Президентът Йотова заяви готовността на България като член на Европейския съюз от 19 години да помага със своя опит на Армения по пътя ѝ към по-тясна интеграция със Съюза.

Военните конфликти в Украйна и Иран и последствията от тях във всички аспекти също бяха тема на разговора между Йотова и Пашинян.

Предстои среща на българския президент с арменския ѝ колега Вахагн Хачатурян.

Държавният глава е на посещение в арменската столица за участие в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност, която ще събере държавни и правителствени ръководители от близо 50 страни. Европейската политическа общност цели да насърчи политическия диалог и сътрудничеството за укрепване на сигурността, стабилността и просперитета на европейския континент.

