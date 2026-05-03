Скок в цените: Самолетните билети поскъпват заради...
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Емил Дечев и Георги Кандев са на посещение в САЩ

Акцент в разговорите е високото ниво на партньорство и оперативно сътрудничество между България и САЩ

Емил Дечев и Георги Кандев са на посещение в САЩ
Делегация на Министерството на вътрешните работи (МВР), водена от служебния министър Емил Дечев, е на работно посещение в Съединените американски щати (САЩ). Това се съобщава на сайта на вътрешното министерство. В състава на делегацията са изпълняващият длъжността главен секретар на МВР – главен комисар Георги Кандев, заместник-министърът Иван Анчев и началникът на политическия кабинет Ивелина Дундакова.

До момента в рамките на визитата са проведени срещи с представители на Департамента по вътрешна сигурност и Департамента по правосъдие на САЩ, както и на Службата за специални разследвания на Военновъздушните сили на САЩ (AFOSI) и други американски институции и агенции. В рамките на разговорите е отчетено отличното двустранно сътрудничество в областта на сигурността, с приоритетен фокус върху противодействието на тероризма, граничната сигурност и миграцията. Българската делегация отбеляза също значимия напредък на страната ни в изпълнението и финализирането на процеса по присъединяване към Програмата за безвизово пътуване на САЩ (Visa Waiver Program – VWP).

Акцент в разговорите беше високото ниво на партньорство и оперативно сътрудничество между институциите на двете държави, включително чрез обучение, обмен на експертиза и професионален опит, както и развитие на съвместната работа по линия на сигурността и правоохранителната дейност. Обсъдени бяха и възможности за разширяване на практическото и експертното взаимодействие между партньорските институции на двете държави.

Българската делегация се срещна също с представители на българската общност във Вашингтон и региона, както и с представители на Българо-американската полицейска асоциация (B.A.P.A.).

В понеделник, 4 май, предстоят срещи в Държавния департамент на САЩ с представители на Бюрото по международни въпроси в областта на наркотиците и правоприлагането, Бюрото по европейски и евразийски въпроси, Бюрото по противодействие на тероризма и Бюрото по консулски въпроси.

Предвидени са посещение на Службата за дипломатическа сигурност към Държавния департамент на САЩ в Арлингтън, както и среща с ръководството ѝ.

За посещението на представителите на МВР в САЩ беше съобщено на 1 май на сайта на МВР.

#Ивелина Дундакова #Иван Анчев #Георги Кандев #Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи #МВР

