Румен Стоилов: Очаквам най-накрая БОК да възвърне основната си дейност

Президентът на Българската федерация по джудо се надява Международният олимпийски комитет да покани български състезатели на Младежките олимпийски игри.

Президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов изрази надежда, че в близкото бъдеще Българският олимпийски комитет (БОК) ще възвърне основната си дейност.

Румен Стоилов е вицепрезидент на Весела Лечева в БОК. Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев оттеглиха исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК на 19 март.

"Очаквам след 14 месеца мъки най-накрая БОК да възвърне основната си дейност. Според мен ще отнеме още месец това да се случи. Съдът ще си свика своите съвещания и чак след това ще има вписване. Вървим напред и виждаме светлина", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Младежките олимпийски игри ще се проведат в Дакар, но Международният олимпийски комитет не покани българските таланти.

"Безвремието в БОК повлия. Заради скандалите стигнахме дотук. Имаме кадети, които са потенциални медалисти. На Европейски купи тя има две първи места и едно второ. Тя е най-високопоставената европейка и четвърта в световната ранглиста. Надяваме се до началото на юни да имаме отговор. Игрите в Дакар са на есен. Спортът е бъдещето на държавата", допълни Стоилов.

Джудистката София Маврова е дъщеря на българската състезателка в биатлона Павлина Филипова.

"Мечта ми е да отида на това състезание. Майка ми ме е учила да карам ски и да стрелям с пушка, но джудото ме привлече повече. Започнах да се занимавам с джудо преди четири години. Баща ми е моят треньор. Вкъщи постоянно се говори за джудо. Тя също започна да разбира от джудо. По-голямата ми сестра се занимава с лека атлетика и има републиканска титла. Предстоят европейско и световно първенство. Мечтая да отида на Олимпиада. Вярвам, че съм една от най-добрите в света", добави тя.

Вижте цялото интервю във видеото.

#"Арена спорт" #Румен Стоилов #Български олимпийски комитет

