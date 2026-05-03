Румен Стоилов: Очаквам най-накрая БОК да възвърне основната си дейност

Президентът на Българската федерация по джудо Румен Стоилов изрази надежда, че в близкото бъдеще Българският олимпийски комитет (БОК) ще възвърне основната си дейност.

Румен Стоилов е вицепрезидент на Весела Лечева в БОК. Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев оттеглиха исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК на 19 март.

"Очаквам след 14 месеца мъки най-накрая БОК да възвърне основната си дейност. Според мен ще отнеме още месец това да се случи. Съдът ще си свика своите съвещания и чак след това ще има вписване. Вървим напред и виждаме светлина", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Младежките олимпийски игри ще се проведат в Дакар, но Международният олимпийски комитет не покани българските таланти.

"Безвремието в БОК повлия. Заради скандалите стигнахме дотук. Имаме кадети, които са потенциални медалисти. На Европейски купи тя има две първи места и едно второ. Тя е най-високопоставената европейка и четвърта в световната ранглиста. Надяваме се до началото на юни да имаме отговор. Игрите в Дакар са на есен. Спортът е бъдещето на държавата", допълни Стоилов.

Джудистката София Маврова е дъщеря на българската състезателка в биатлона Павлина Филипова.

"Мечта ми е да отида на това състезание. Майка ми ме е учила да карам ски и да стрелям с пушка, но джудото ме привлече повече. Започнах да се занимавам с джудо преди четири години. Баща ми е моят треньор. Вкъщи постоянно се говори за джудо. Тя също започна да разбира от джудо. По-голямата ми сестра се занимава с лека атлетика и има републиканска титла. Предстоят европейско и световно първенство. Мечтая да отида на Олимпиада. Вярвам, че съм една от най-добрите в света", добави тя.

