Гари Родригес: Бъдещето на Левски е светло

Нека феновете да се наслаждават на тези прекрасни моменти, каза още нападателят, който игра за "сините" през 2013/2014.

Гари Родригес е убеден в светлото бъдеще на Левски. Футболистът на Аполон Лимасол, който игра за „сините“ през 2013/2014 поздрави феновете им за спечелената титла, която е 27-а в историята на клуба.

Играчът от Кабо Верде говори специално в предаването „Арена спорт“ по БНТ и си спомни за своя престой в редиците на столичния тим.

Много се радвам за Левски, следя отбора. Сигурен съм, че бъдещето е светло за Левски. Поздравявам феновете, нека се насладят на тези прекрасни моменти. Невероятно е Левски да е шампион, защото този клуб го заслужава. Спомням си за моите мачове там, познавам любовта на хората и този клуб винаги ще остане в сърцето ми. Малко ми е жал, че през 2013 година не успяхме да зарадваме хората и да станем шампиони, но явно така ни е било писано“, сподели нападателят.

Аз играх в онзи мач срещу Славия и чувството не беше хубаво. Изпуснахме два трофея за пет дни – Купа и първенство, но сега ситуацията явно е различна. Левски е прекрасен отбор и се надявам да се върне там, където му е мястото. Честито на всички фенове Поздрави“, завърши Родригес.

Повече от интервюто с Гари Родригес гледайте във видеото!

