Левски сложи край на хегемонията на Лудогорец и спечели 27-ата си титла

Левски победи ЦСКА 1948 с минималното 1:0 в мач от втория плейофен кръг на Първа лига. С успеха "сините" спечелиха 27-ата си титла. Столичани стигнаха до трофея след 17-годишна пауза и прекъснаха хегемонията на Лудогорец от 14 поредни титли.

През първото полувреме на стадион "Георги Аспарухов" в София двата отбора си размениха по един точен изстрел, но до гол не се стигна. Димитър Шейтанов улови шут от движение на Мазир Сула, а Светослав Вуцов се справи с удар с глава на Лаша Двали.

След почивката гостите останаха с човек по-малко на терена. Адама Траоре получи директен червен картон, след намесата на ВАР, за нарушение срещу Евертон Бала. Централният бранител бе отстранен от игра и в последния мач между двата отбора, когато Левски надигра ЦСКА 1948 в Бистрица. Тогава защитникът получи два жълти картона.

Домакините заслужено откриха резултата в 71-ата минута. Резервата Марко Дуганджич се възползва от грешка в противниковата отбрана и се разписа с удар от движение от вътрешността на наказателното поле, като отбеляза първия си гол за клуба. Преди 17 години Владимир Гаджев донесе титлата на тима си, като носеше №45 на гърба си. Днес отново футболист с №45 се разписа за успеха.

След последния съдийски сигнал шампионите отпразнуваха успеха под звуците на песента на "Куин" "We are the champions".

Левски оглавява класирането с актив от 76 точки. ЦСКА 1948 остава на втората позиция в подреждането с 62 пункта.