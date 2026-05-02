На четири лапи срещу престъпността: служебните кучета в действие (СНИМКИ)

В края на април на ГКПП "Капитан Андреево" се проведе първият съвместен работен лагер-семинар, посветен на подготовката на служебни кучета и техните водачи. В центъра на обучението бяха именно четириногите помощници, които се включват в борбата с престъпността.

В инициативата участваха екипи от Агенция "Митници", ГДБОП, Главна дирекция "Национална полиция" и ГД "Гранична полиция", които тренираха рамо до рамо със своите служебни кучета. Подготовката се проведе както на специално изградена площадка, така и в реална гранична среда — сред интензивен трафик, шум и поток от хора, за да се адаптират животните към условията на работа.

Фокусът на обучението бе върху изграждането на по-добра координация между куче и водач, както и върху обмена на опит между различните служби. Специално внимание беше отделено на способността на кучетата да разпознават забранени и опасни вещества — умение, което ги превръща в незаменима част от контрола на границата.

Семинарът показа, че именно добре обучените служебни кучета са сред най-ефективните служители в системата за сигурност. Чрез системна подготовка и съвместна работа техните умения се усъвършенстват, а това директно допринася за по-силно противодействие на престъпността.

