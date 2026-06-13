България с втора победа в Лигата на нациите

Националният отбор на България по волейбол за мъже записа втори успех в Лигата на нациите. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим се наложи над Аржентина с 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23) в среща от група 2 на надпреварата, изиграна в Бразилия.

Световните вицешампиони победиха съперника за втори път в рамките на седмица, след като миналата събота се наложиха със същия резултат в контрола в Росарио (Аржентина).



С победата „лъвовете“ се изкачват на петата позиция във временното класиране с 6 точки (2 победи, 1 загуба). „Гаучосите“ са на последната 18-а позиция с 0 точки и 3 поражения.

Утре (14 юни) родните представители срещат Сърбия в 20:30 часа.

Стартов състав на България: Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Александър Николов, Дамян Колев - либеро (Жасмин Величков, Венислав Антов).