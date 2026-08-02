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Полша триумфира във волейболната Лига на нациите

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Спорт
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Камил Семенюк бе най-резултатен за европейския отбор със 17 точки, Томаш Форнал добави 15, а Вилфредо Леон се отчете с 14.

Национален отбор на Полша по волейбол
Снимка: БТА
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Полша защити титлата си от волейболната Лига на нациите след успех срещу САЩ с 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) на финала, игран в Нинбо, Китай.

Успехът в надпреварата е рекорден трети за лидера в световната ранглиста и втори пореден след миналогодишния триумф. Така Полша излиза еднолично на първото място по титли от Лигата на нациите с три, като освен тях има един сребърен и три бронзови медала. От своя страна САЩ за четвърти път се препъва на последното стъпало в турнира след сребърните отличия от 2019, 2022 и 2023 година.

Поляците спечелиха първия гейм, като опонентите им изостанаха с две точки при 19:21, но не успяха да съкратят повече пасива си. Във втората част след равенство 12:12, американците първоначално повеждаха неколкократно и най-големият им аванс беше четири точки при 17:13, преди европейския тим да сътвори обрат до 21:20, но в крайна сметка да допусне изравняване в общия резултат.

В третия гейм първото най-сериозно откъсване беше при 19:15 за Полша, но в крайна сметка се стигна до равенство 25:25, а тогава САЩ взе две поредни точки и поведе с 2:1 гейма.

Американците отново бяха в ролята на догонващ през цялата четвърта част, но в най-важния момент сътвориха обрат, за да вземат аванс от 20:19, което предизвика таймаут от страна на наставника на Полша Никола Гърбич. Прекъсването оказа влияние върху играта, а поляците успяха да пратят срещата в решаващ пети гейм.

В него тимът на Полша пръв успя да вземе аванс от две точки, повеждайки с 8:6. До края на финала действащите шампиони взеха 5 поредни точки и натрупаха преднина от 13:7, а американците нямаха сили да ги догонят. С мачбол за Полша при 14:10 американците пратиха топката в аут и така двубоят приключи.

Камил Семенюк бе най-резултатен за европейския отбор със 17 точки, Томаш Форнал добави 15, а Вилфредо Леон се отчете с 14.

За САЩ най-добър беше Джейк Хейнс с 21 точки, Матю Андерсън допринесе с 19, а Мерик Макхенри записа 14.

С успеха си в мача за третото място тимът на Словения спечели първия си медал от Лигата на нациите, надигравайки Япония с 3:1 (25:21, 26:28, 25:22, 25:22), спирайки азиатците по пътя им към трети медал от надпреварата.

Европейският отбор направи повече непредизвикани грешки от съперника си в мача, 33 срещу 23, но компенсира за това със силно нападение с 62-52 успешни атаки, както и с по-добра игра в защита с 10 срещу 5 успешни блокади.

Ник Муянович с 24 точки и Рок Можич с 23 поведоха Словения към успеха, докато опитният Ян Козамерник се включи с 10 точки. Централният блокировач Ран Такахаши беше най-резултатен за Япония с 20 точки, докато диагоналът Юджи Нишида завърши с 10.

#Волейболна Лига на нациите за мъже 2026

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