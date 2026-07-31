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Българската федерация по волейбол осъди решения на Калина Венева и Мария Колева

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Спорт
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Двете волейболистки са взели решения без съгласието на медицинския екип на националните отбори

Калина Венева
Снимка: startphoto.bg
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Българската федерация по волейбол осъди решения на Калина Венева и Мария Колева.

Двете волейболистки са взели решения без съгласието на медицинския екип на националните отбори. Венева не се е явила на лагер-сбор на националния отбор, като причината за това е натрупана умора. По-рано през годината Колева уведомила федерацията, че по време на лагер-сбор е предвидила медицински прегледи в чужбина. От централата се усъмниха в правотата на решенията, предвид факта, че са взети без федерацията да бъде уведомена предварително по установените за целта начини.

Изявление на федерацията:

Европейската и световна шампионка при девойките Калина Венева не се яви на определения начален лагер-сбор на женския национален отбор, насрочен за 27 юли (понеделник) в спортна зала „Христо Ботев" в София. Венева бе официално повикана от старши треньора Марчело Абонданца в състава на женския национален отбор на България за предстоящото Европейско първенство.

Още по време на участието на женския национален отбор в Лигата на нациите (VNL) в Българската федерация по волейбол постъпи писмено уведомление, че Венева няма да се включи в подготовката и участието на отбора на предстоящото Европейско първенство. Изложените мотивите за това – основно натрупана умора от тежък сезон и необходимост от третиране на натрупани контузии. Важно е да се уточни, че писмото, както и цялата комуникация по случая имат изцяло уведомителен, а не съгласувателен характер, каквото твърдение се появи в медиите от семейството на състезателката.

По-рано тази година друга национална състезателка - Мария Колева, уведоми треньорския щаб и Българската федерация по волейбол при пристигането си на лагер-сбора за подготовката за Лигата на нациите, че в рамките на турнира е планирала медицински прегледи в чужбина. Това се случва без становище от медицинския екип на националните отбори, както и предварително попълнен задължителен медицински въпросник, изпращан до всеки състезател с повиквателна за националния отбор.

Българската федерация по волейбол не може да приеме практика, при която национален състезател или неговото семейство самостоятелно взема решения, свързани с медицинската оценка, лечението или възстановяването, без да бъде взето предвид и становището на медицинския екип на националния отбор.

Българската федерация по волейбол уважава правото на всеки състезател и неговото семейство да участват в решения, свързани с развитието и здравето на младите спортисти. В същото време участието в националните отбори е свързано с правила, процедури и отговорности, които се прилагат еднакво спрямо всички състезатели. Българската федерация по волейбол има ангажимент да гарантира равнопоставеност и еднакъв подход към всички национални волейболисти.

Казусите ще бъдат внесени за разглеждане от Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, който ще разгледа всички факти и обстоятелства и ще вземе решение относно възможни санкции, които да бъдат наложени по случаите.

#Калина Венева #Българска федерация по волейбол #Мария Колева

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