Столичният кмет Васил Терзиев откри фестивала "Жега Фест" (СНИМКИ)

Всеки град има предизвикателства, породени от климатичните промени, но само когато всички работят в една посока, можем да се справим успешно с тях, каза кметът на София Васил Терзиев при откриването на първото издание на фестивала "Жега Фест" 2026 на площад "Бански" в столицата. В продължение на три дни пространството пред Регионалния исторически музей ще е място за идеи, климатични решения, наука и култура.

Терзиев благодари на организаторите и на всички 35 неправителствени организации и компании, които подкрепят фестивала.

Кметът подчерта, че е необходима дългосрочна визия, която да не се свежда до мандата на една администрация, тъй като проблемите с водата, климатичните промени и зелените системи изискват многогодишни усилия и приемственост от една администрация към друга.

Снимки: Десислава Кулелиева, БТА