Антитерористично учение се проведе в Габрово (СНИМКИ)

Пълномащабно антитерористично учение се проведе в Габрово с участието на служители на МВР, Центъра за спешна медицинска помощ, Националната система 112, областната администрация и общината.

Сценарият на тренировката включваше нападение с хладно оръжие, издирване на извършители, възникване на заложническа криза и провеждане на специализирана операция за освобождаване на заложници и неутрализиране на нападателите.

Целта на тренировката беше да се провери готовността за реакция при терористична заплаха и взаимодействието между институциите при възникване на кризисни ситуации.

Снимки: МВР