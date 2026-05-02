Новата власт: Готова ли е "Прогресивна България" със структура и състав на кабинета?

Следващата седмица започват консултациите при президента Илияна Йотова за съставяне на ново правителство. Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов увери в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че ще бъда сформиран кабинет в най-скоро време.

На 5 май президентът Илияна Йотова кани парламентарно представените партии на консултации, в рамките на които тя ще изслуша виждането на всяка една от политическите сили за приоритетите, по които трябва да се развива държавата, законодателната програма, която те ще предложат за работата на 52-рия парламент. И разбира се, най-важното, тя ще връчи първият проучвателен мандат на най-голямата парламентарна сила в лицето на "Прогресивна България".

Сега въпросът е дали партията на Румен Радев има вече готова структура и състав на правителството, веднага след като получи проучвателния мандат ще върне папката с изпълнена конституционна процедура или ще се възползват от 7-дневния срок, който се дава на парламентарно представена партия с връчен мандат, за да помисли и да предложи структура и състав.

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България Петър Витанов заяви в ефира на БНТ, че президентът Радев е имал доста години, в които той да тества и изпробва различни професионалисти, които да заемат министерските кресла. Също така е важно и на каква парламентарна подкрепа може да се ползват приоритетните цели и задачи на "Прогресивна България".

Петър Витанов – председател на ПГ на "Прогресивна България": "За разлика от други политически сили, когато дойдоха на власт, президентът Радев има административен и управленски капацитет. Има хора, които са управлявали тази държава не малко. Самият Радев е 9 години в политиката. Имал е възможност да провери и да се довери на не малко хора, така че от гледна точка на управленски капацитет ние нямаме дефицити. Абсолютно безкомпромисни ще бъдем към онези, които докараха страната до това дередже. Така, че мога да ви гарантирам безкомпромисност към онзи олигархичен модел, олицетворяван от Борисов и Пеевски, които и днес са на първия ред в Народното събрание, но по законов път ще бъде безпощадни."

снимка: БНТ

Ивайло Мирчев – съпредседател на "Демократична България": "Българският народ е дал много ясен ангажимент към "Прогресивна България" и се очаква в максимално бързо време да бъде съставено правителство и да се решават проблемите, както икономическите, така и тези, свързани със справедливостта и законността. Не сме дали ясна заявка, че по отношение на ВСС, на Инспектората към ВСС, закона за съдебната власат – това са теми, за които ние сме готови да разговаряме."

снимка: БГНЕС/Архив

От "Възраждане" днес излязоха с позиция, в която казват, че очакват да видят и чуят какви са приоритетите на "Прогресивна България". На този етап те се въздържат от оценки.

