Петър Витанов, ПБ: Гарантирам абсолютна безкомпромисност към олигархичния модел "Борисов – Пеевски"

"Прогресивна България" (ПБ) ще работи по няколко законопроекта - първо, свързан с икономическото състояние в страната, галопиращите цени, които не спират да растат, усилията ни са насочени към увеличаването на цените и подобряването на икономическото благосъстояние на хората, т.е. първите ни законопроекти ще бъдат насочени в тази посока. Това коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" председателят на ПГ на "Прогресивна България" в 52-рото Народно събрание Петър Витанов.

От друга страна, според Витанов това, което наистина очакват хората, е свързано със справедливостта и промените в съдебната система.

"Тук въпрос на тактически подход е смяната на ВСС дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока", поясни той.

И третото е законопроекти, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), защото сме напът да изгубим изключително много пари:

"Тъй като от една страна, имаме забавяне на приемане на законодателството, като за КПКОНПИ, например - 367 милиона евро сме напът да загубим, ако няма промяна в закона. Така, че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем онези закони, които позволяват отпушване и усвояване на средствата."

По думите му, състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицитът за тази година е на 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно:

"Не по малко смислено нещо на първи етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година. Дори "Евростат" излезе с актуализирани данни за дефицита м.г., че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври. Така, че състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи. Всичко това ще излезе в рамките на един месец в рамките на "Прогресивна България".

Витанов подчерта, че "целта на това Народно събрание е да бъде наистина скучно, защото ролята му не е да бъде тепих, боксов ринг или цирк Дьо Солей":

"Целта е това място да бъде арена на политическо противопоставяне, предлагане на различни законодателни предложения и само по себе си това е скучно занимание. Авторитетът на Народното събрание е отчайващо нисък и нашата цел е да го повишим, а това може да стане само и единствено със същинска работа по приемане на законопроекти. Същевременно обаче, нашето намерени е и да върнем парламентарния дух и традиция от времето на не толкова далечното минало. Знаете, че председатели на Народното събрание са били хора като Петко Каравелов, като Стефан Стамболов, като Захари Стоянов, ако щете като Стефан Савов, Благовест Сендов, дори Йордан Соколов, тогава винаги е имало една парламентарна традиция, която позволява на опозицията да се изявява. През последните години това нещо беше прекратено."

На въпрос дали това голямо мнозинство в парламента ще позволи справедливо разпределение на комисии на цялата опозиция, включително и на разделената ПП-ДБ, Витанов отговори така:

Според мен, това което говорих до момента не са кухи фрази, а именно те ще бъдат претворени в такъв тип действия, защото на Народното събрание е необходимо повече демократизъм. Даже опозицията трябва да се удави в демократизъм, а не да бъде подтискана. Да, ние действително имаме мнозинство и бихме проявили великодушие, но не защото имаме мнозинство и можем да приемем всяко политическо решение в Народното събрание, а защото считаме, че така е редно. Така е било през годините, така е било по времето на царска България, така е било и през последните години. И се създадоха едни малформации, на които трябва да бъде сложен край. То е за добро и не го разглеждайте като великодушие, а като смирение."

Той беше категоричен, че ще бъдат абсолютно безкомпромисни към онези, които са докараха страната до това положение.

"Ние сме изпратени там не да се опитваме да бъдем добри с всички, а напротив - да намерим онази справедливост, която накара хората да гласуват и да изберат "Прогресивна България". Така, че мога да ви гарантирам абсолютна безкомпромисност към онзи олигархичен модел, олицетворяван от Борисов и Пеевски, които и днес са на първия ред на трибуните в Народното събрание, но по законов път ще бъдем безпощадни."

Запитан какъв е рискът от голямото голямото мнозинство, Петър Витанов отговори:

"След като вече отпаднаха онези квази аргументи на анализаторите, които твърдяха, че вълна няма и че Радев не може да има повече от 60-70-80 депутати и че сме в постоянна политическа криза, която ще премине в конституционна, тъй като резултатите и доверието на хората опроверга всички от тези анализатори, следващия аргумент е, че се превръщаме в авторитарна държава, тъй като има свърх концентрация на власт. Това е по волята на българските граждани, но има действително… и винаги трябва да бъдем внимателни, когато властта е концентрирана в един или в малко политически субекти, а това трябва да ни прави още по-внимателни, за да няма подхлъзване, за да няма силово приемане на решения. Нашето виждане е да изслушваме абсолютно всички конструктивни предложения на опозицията и да се съобразяваме с тях."

По отношение на връчването на първия мандат за съставяне на правителство, той заяви, че доколкото зависи от "Прогресивна България", този процес ще бъде извършен в най-кратък срок:

"Наред с избора на Министерски съвет, изключително важно за нас е да проследим състоянието на всички ведомства, включително да чуем и да ни бъде обяснено за състоянието на публичните финанси, защото, според мен, положението наистина е катастрофално. Въпрос на тайминг е, но дори да е след 9 май, ще бъде съвсем скоро след това. БНТ: Папката с министрите веднага ли ще бъде попълнена? - Вижте, за разлика от други политически сили, тогава когато дойдоха на власт, президентът Радев има административен и управленски капацитет, има хора, които са управлявали тази държава, немалко. Самият Радев е 9 години в политиката, има възможност да се запознае, да провери и да се довери на немалко хора, така че от гледна точка на управленски капацитет нямаме дефицити."

Петър Витанов каза още, че икономическата ситуация и за обикновения българин също е критична във връзка с неспиращото увеличение на цените.

