Петър Витанов, "Прогресивна България": До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението

Искам да предупредя моите колеги от „Прогресивна България“ - десетдневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, ще се сблъскаме със завладяната държава. Това заяви депутатът Петър Витанов в слово от името на „Прогресивна България“.

По-рано днес най-възрастният присъстващ народен представител Румен Миланов от „Прогресивна България” откри първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. Новите депутати положиха клетва.

Ще трябва да приемем бюджета и да решим проблемите с хазната, каза още Витанов. Овладяването на спекулата е друга важна задача, която той подчерта. Изборът на нов Висш съдебен съвет и на нов главен прокурор е друг приоритет, който депутатът от „Прогресивна България“ посочи.

По думите на Витанов това е стратегическа задача, която изисква квалифицирано мнозинство. Тя не може да бъде решена без „Прогресивна България“, но изисква подкрепа и от други партии. И призовавам същите да не саботират процеса и да не се опитват да шантажират мнозинството. Съдебната реформа не е партийна кауза, а обществен императив, подчерта Витанов. Според него гражданите очакват широк консенсус около високата моралност на специалистите. Хората очакват справедливост и няма да ни простят дребни сметки по този въпрос, подчерта депутатът.

На 19 април олигарсите понесоха поражение, но те продължават да владеят дълбоката държава и медиите, заяви още Петър Витанов. Процесът по тяхното отстраняване от институциите няма да е мигновен, но ще бъде последователен, добави той. И открои важността на осигуряването на устойчива парламентарна подкрепа на „нашите пратеници в изпълнителната власт“.

В една държава най-бавно се променят нравите, открои още Витанов в словото си, посочвайки спада в доверието към парламента. На последните избори гражданите поискаха нов морал, реч и етика, каза той. Вярвам, че „Прогресивна България“ ще отстоява стандарта за нормално и уважително поведение и няма да отвръща на агресията с агресия, посочи той.

Трябва да скъсаме с практиката важни закони да се гласуват в полупразна зала, акцентира още в речта си Витанов. Българите очакват работещ парламент, а ние им го дължим, добави той. Според него има теми, по които не може да има разделение между депутатите.

Не бива да допускаме България да бъде употребена в глобални сблъсъци, заяви Витанов. Международните ни позиции трябва да отчитат интересите и желанията на българския народ, каза той.

България е напълно интегрирана в Европейския съюз, но Европейският съюз не е имунизиран срещу грешки и ние трябва без комплекси да заявяваме нашата позиция, посочи Витанов.

По думите на депутата от „Прогресивна България“ следва да се спазва балансът между институциите, който е бил нарушен с промените в Конституцията. Начело на държавата се оказаха политически фигури без собствен авторитет, даде за пример Витанов. Последният кабинет си позволи да подпише двустранен договор за сигурност с Украйна без мандат от парламента, каза още той. Той си позволи да промени и правилника за работа на Министерския съвет дни преди да напусне поста си – това е липса на държавническо мислене, смята Витанов.

Убедителната победа на „Прогресивна България“ предотврати превръщането на политическата криза в конституционна, подчерта още Витанов.

След няколко пропилени години имаме възможността да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация, завърши словото си Витанов.