БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова: Няма малки и големи народи,...
Чете се за: 03:20 мин.
Румен Миланов: Трябва да върнем силата на закона и да...
Чете се за: 03:25 мин.
Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев за възможността да стане премиер: Има такава...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

НОВИЯТ ПАРЛАМЕНТ

НА ЖИВО: Румен Миланов би звънеца за старт на 52-рото Народно събрание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Запази

Новите депутати положиха клетва

НА ЖИВО: Румен Миланов би звънеца за старт на 52-рото Народно събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Първо заседание на 52-рото Народното събрание започна точно в 10.00 ч. Регистрираха се 239 народни представители. Предстои новите депутатите да положат клетва.

Първият звънец удари най-възрастният депутат Румен Миланов от "Прогресивна България". Официалната част се проведа в присъствието на президента Илияна Йотова.

Първата задача на новите 240 народни представители е изборът на председател на парламента. Сред спряганите имена са - бившият служебен премиер Гълъб Донев и на юристите Михаела Доцова и проф. Янка Тянкова, всички от "Прогресивна България". От "Възраждане" обявиха, че също ще предложат свой кандидат. По традиция парламентарните групи ще прочетат декларации със своите приоритети.

След лидерска среща вчера стана ясно, че ПП и ДБ ще регистрират две парламентарни групи в новото Народно събрание. Така в парламента ще има 5 партии и 6 парламентарни групи. Най-голямата ще бъде тази на "Прогресивна България" с мнозинство от 131 депутати. Следващата група е тази на ГЕРБ-СДС с 39 народни представители. След разцеплението ПП ще има 16 народни представители, а ДБ - 21 депутати, ДПС – 21, а най-малката група е тази на "Възраждане" с 12 народни представители.

#52 Народно събрание #първо заседание #новият парламент

Водещи новини

Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ