Депутатите от 52-рото Народно събрание положиха клетва.

Първото заседание на новия парламент започна точно в 10.00 ч. Регистрираха се 239 народни представители.

Първият звънец удари най-възрастният депутат Румен Миланов от "Прогресивна България". Официалната част се проведа в присъствието на президента Илияна Йотова.

Първата задача на новите 240 народни представители е изборът на председател на парламента. Сред спряганите имена са - бившият служебен премиер Гълъб Донев и на юристите Михаела Доцова и проф. Янка Тянкова, всички от "Прогресивна България". От "Възраждане" обявиха, че също ще предложат свой кандидат. По традиция парламентарните групи ще прочетат декларации със своите приоритети.