БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ново европейско проучване: Българите са против приемането на Украйна в ЕС и забраната за внос на руски газ и петрол

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:30 мин.
По света
Запази
унгария отблокира процеса членство украйна
Слушай новината

Ново мащабно паневропейско проучване, публикувано днес от Европейския съвет за външна политика (ЕСВП), показва, че българите не подкрепят запазването на общоевропейската забрана за внос на руски енергийни източници. Данните за останалите държави показват, че въпреки икономическия натиск и четирите години война, европейските граждани продължават да подкрепят Украйна, както и запазването на забраната за внос на руски газ и петрол.

България се откроява като изключение и е сред най-скептично настроените страни по отношение на разширяването на ЕС на Изток, което би включило и Украйна.

Проучването показва спад в доверието към САЩ като надежден съюзник в НАТО. Европейците все по-ясно подкрепят по-голяма стратегическа автономия в областта на сигурността и отбраната. Проучването, проведено в 15 страни и публикувано преди срещите на върха на Г-7 и НАТО, разкрива редица разминавания между Вашингтон и европейските столици. Въпреки това то не показва силна обществена подкрепа за създаването на отбранителна структура само на равнище ЕС, нито за пълен европейски "развод" с трансатлантическия алианс. Във всяка от изследваните държави преобладава очакването, че отношенията със САЩ ще се подобрят след напускането на Доналд Тръмп от Белия дом.

Авторите на доклада, експертите по външна политика Яна Кобзова и Павел Зерка смятат, че европейските лидери се открива „прозорец на възможност“ да действат по-бързо и по-решително в областта на отбраната и енергийната устойчивост, но само ако съумеят да отчетат икономическите тревоги на гражданите.

Липсата на доверие в САЩ кара европейците да търсят гаранции за сигурност по-близо до дома. В почти всички държави, с изключение на България, мнозинствата вярват, че „поне някои европейски страни“ биха им помогнали в случай на нападение. Доверието е най-високо в Дания - 88%, следвана от Нидерландия - 82 на сто и Швеция - 81%. В Полша обществото е по-разделено, но и там преобладава мнението, че съседните държави биха помогнали при нужда - 50% доверие срещу 45% недоверие.

Някои от крайнодесните и евроскептични електорати, включително избирателите на "Братя на Италия“ на Джорджа Мелони, "Партията на свободата" на Герт Вилдерс и "Националния сбор" на Марин Льо Пен, също изразяват увереност, че европейските им съседи биха оказали подкрепа на страната им в случай на криза.

Според проучването, засега в Европа няма нагласи за създаването на европейска алтернатива на НАТО. Едва 29% от анкетираните смятат, че това би било „много добра“ или „по-скоро добра“ идея. В нито една от петнадесетте изследвани държави няма мнозинство, тоест над 50 на ста, в подкрепа на подобен вариант. В България нагласите са сравнително благосклонни: 34% от анкетираните смятат, че подобна европейска отбранителна структура би била „много добра“ или „по-скоро добра“ идея, срещу 29 на сто, които я определят като „нито добра, нито лоша“, и 19%, които я смятат за „много лоша“ или „по-скоро лоша“.

Въпреки високите енергийни разходи, европейците са решени да запазят забраната за внос на руски петрол и газ.

Данните показват, че значителен дял от европейците - 44%, смятат, че би било „по-скоро лоша“ или „много лоша“ идея европейските държави да възобновят вноса на енергийни ресурси от Русия. Това мнение е най-силно изразено в Дания - 73% лоша идея, Швеция - 69 на сто, Обединеното кралство - 61%, Естония - 58 на сто и Полша - 56%.

Има обаче изключения, сред които България, Италия и Унгария, където съответно 65%, 43 на сто и 42% от анкетираните смятат, че възобновяването на вноса на петрол и газ от Русия би било „добра“ или „много добра“ идея.

В България едва 13% от анкетираните, най-ниският резултат сред изследваните държави, смятат, че подобна стъпка би била „лоша идея“.

На политическо равнище подкрепата за облекчаване на ограниченията върху вноса на руска енергия е най-силна сред избирателите на някои крайнодесни формации в Европа, включително "Националния сбор" на Марин Льо Пен и „Алтернатива за Германия“ на Алис Вайдел.

Стремежът на Украйна към членство в ЕС продължава да разделя европейското обществено мнение.

Респондентите в Португалия, Испания и Швеция са най-благосклонни към идеята за „създаване на нов и по-голям Европейски съюз, който да се разшири на Изток, например чрез включването на Украйна“. Съответно 50%, 43 на сто и 42% от анкетираните в тези държави смятат това за „много добра“ или „по-скоро добра“ идея.

Гражданите на Нидерландия също са по-скоро благосклонни към разширяването на ЕС на Изток - 35% добра идея срещу 29 на сто лоша идея, както и тези в Италия - 32% добра идея срещу 26 на сто лоша идея.

В други държави обаче съпротивата е по-силно изразена, особено в Унгария - 47% лоша идея срещу 15 на сто добра идея, България - 46% срещу 19 на сто, Австрия - 42% срещу 24 на сто и Германия - 37% срещу 28 на сто.

Дори в Естония, един от най-последователните поддръжници на Украйна, обществените нагласи клонят към отхвърляне на присъединяването на Украйна „в настоящия контекст“: 37% смятат разширяването на ЕС на Изток за лоша идея, а 32 на сто за добра идея.

#забрана за внос на петрол и газ #членство на Украйна #Eвропейско проучване #позиция #подкрепа #България

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
2
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата на "Челопешко шосе"
3
Съдът остави за постоянно в ареста единия обвиняем за катастрофата...
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
4
Кметът на Варна Благомир Коцев освободи заместник-кмета Илия Коев
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
5
Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса
6
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Европа

Папа Лъв XIV в Испания: Довечера папата ще отслужи меса в „Саграда Фамилия“
Папа Лъв XIV в Испания: Довечера папата ще отслужи меса в „Саграда Фамилия“
Антиимигрантски протести в Белфаст Антиимигрантски протести в Белфаст
Чете се за: 00:50 мин.
Швеция ще забрани мобилните телефони в училищата Швеция ще забрани мобилните телефони в училищата
Чете се за: 01:12 мин.
Случаят „Лиана“ във Франция: Париж предлага ново законодателство срещу сексуалното насилие Случаят „Лиана“ във Франция: Париж предлага ново законодателство срещу сексуалното насилие
Чете се за: 03:55 мин.
"Референдум" от Брюксел: Новият бюджет на ЕС и българските интереси "Референдум" от Брюксел: Новият бюджет на ЕС и българските интереси
Чете се за: 08:52 мин.
Дронове и споразумения: Среща на върха на балтийските и скандинавските държави Дронове и споразумения: Среща на върха на балтийските и скандинавските държави
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Край на синята трудова книжка: Готова ли е България за електронните...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: За нас е много...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Антиимигрантски протести в Белфаст
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ